«Soy una mamacita»: Adriana Barrientos responde a pregunta sin filtro

Adriana Barrientos tiene más de 787 mil seguidores en Instagram, con los que siempre comparte destapadas fotitos que la llenan de piropos por regia que se ve. Además de contar su día a día y sus próximos proyectos laborales en el mundo de la televisión.

Es en este contexto que la chiquilla hizo una sesión de preguntas y respuestas con su público, momento en el que un usuario le lanzó «¿Tendrás hijos en algún momento de la vida?».

Frente a esto, Adriana Barrientos, que este año celebró sus 42 añitos, no dudó en responder al hacer referencia a su querida cahupín Asia. «Yo ya tengo hija y es ella, una perrita, y con eso tengo suficiente».

Pero la cosa no se quedó ahí, pues de acuerdo a lo consignado por La Cuarta, la panelista de Zona de Estrellas, agregó que «me hubiese gustado ser mamá, tener ahora una hija de 10 o 15 años; pero ahora embarcarme en el proyecto de ser mamá, no».

Ya para dar por cerrado el tema, Adriana Barrientos no dudó en tomarse con humor la situación y lanzó: «Soy una mamacita y así me quedo».

Adriana Barrientos y su año de abstinencia

Hace un tiempo, La Leona participó de Podemos Hablar, donde se refirió a su soltería y que lleva más de un año de abstinencia. «Lo que pasa es que hace mucho tiempo yo practico yoga y aprendí que la energía más poderosa del mundo es cuando tu tienes intimidad con un hombre».

«Llevo más de un año… En todo caso, no he tenido oportunidad de nada tampoco y tú sabes que la oportunidad hace al ladrón. Pero no he tenido muchas oportunidades», siguió con su relato Adriana Barrientos.

Para cerrar, señaló que «Salgo poco, la cuenta de Tinder me la cerraron, no he salido con nadie hace un año… Y en Tinder me decían que no debería suplantar la identidad, no creían que era yo. El periodo de abstinencia termina cuando llegue el amor y ese es el tema no ha llegado; ando como gato de campo».