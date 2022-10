«Solo pido respeto»: Gissella Gallardo indignada con rumor de su vida privada

Sin duda que Gissella Gallardo ha estado en el centro de la noticia durante las últimas noticias, a raíz de las polémicas de su exesposo Mauricio Pinilla, las cuales le han salpicado e incluso se ha visto como protagonista de algunas.

Pero ahora, la influencer está en el centro por un tema completamente distinto, pues comenzó a correr un fuerte rumor sobre su vida amorosa, justo tras conocerse que rayó el auto de su expareja, tras enterarse de las juntas con Natthy Chilena.

Gissella Gallardo respondió sin filtro

«El día jueves me llegó la información que un programa tenía en pauta ‘el nuevo romance de Gissella’, como es sabido mi familia no lo está pasando bien en el último tiempo», comenzó señalando Gissella Gallardo por medio de sus historias.

Siguiendo por esta línea, contó la acción que tomó «… Para evitar un nuevo escándalo, en mi caso de una mentira, le pedí a mi abogada que llamara al editor del programa para desmentir la información». Esto con relación al chisme que se supone va a ser contada en el programa de farándula Zona de Estrellas.

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que Gissella Gallardo no dudó dejar más que clara su situación amorosa actual. «Estoy sola, solo preocupada de mis niños y aprovechar lo que más puedo de mi padre, no tengo ganas ni tiempo para nada más. Ese día el programa no emitió el capítulo, pero me enteré que hoy saldrá al aire».

Junto con esto, aclaró que no se encuentra saliendo con nadie, además de enfatizar que nunca tuvo ningún tipo de relación romántica con la persona que la están vinculando y con quien corren rumores hace un tiempo.

«Él es hijo de unos muy buenos amigos de mis padres por lo cual lo conozco desde que tengo 8 años aproximadamente y no lo veo desde antes de estar casada, unos 15 años» aseguró Gissella Gallardo.

¿Cómo se involucra Adriana Barrientos?

Pero la cosa no se queda ahí, ya que en otra historia señaló que el cahuín no lo verificaron con ella. «Me enteré porque ese día me llamó mi amigo para avisarme, que su amigo, el cual trabaja en el programa (Zona de Estrellas), lo había llamado para advertirle que hablarían de este tema, pero que él había desmentido la información».

Además de advertir que la pauta al final no ha salido al aire de momento. Comentó que en una publicación de Adriana Barrientos, aparece con la misma ropa que utilizó el día que se iba a hablar del tema.

«Una amiga me llamó para avisarme que esta panelista (Barrientos) estaba con la misma ropa en el capítulo de hoy, por lo cual me decidí a desmentir a este programa. Solo pido respeto por mi familia y este delicado momento por lo que estamos pasando» cerró.