Cristián de la Fuente llega a Chile tras polémico video ¿A qué vino?

No cabe duda que la polémica de esta semana en el mundo de la farándula es la que involucra a Cristián de la Fuente. Esto luego de que se filtrara un video desde un restaurante en México, en el que aparece bien acaramelado, besándose con una misteriosa mujer.

Al poco tiempo de la viralización del polémico registro, el propio actor salió a dar su versión de los hechos en conversación con Telemundo, donde señaló que «Cometí un error… Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video».

Junto con lo que Cristián de la Fuente agregó: «Es un error de borracho, de tonto. Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido. Nada más, esa es la verdad».

Desde ese momento que se ha mantenido en completo silencio, mientras que su esposa Angélica Castro tampoco ha hablado nada del tema de forma directa, aunque muchos piensan que ha entregado algunos mensajes a través de sus últimas publicaciones en redes sociales.

Pero en medio del escándalo que lo tiene seriamente cuestionado entre el público, es que Cristián de la Fuente regresó a nuestro país por una razón muy especial.

¿A qué regresó Cristián de la Fuente a Chile?

Hay que recordar que el polémico intérprete estaba en México por motivos laborales, ya que se encontraba grabando un nuevo proyecto. Aunque en las últimas horas se le vio de vuelta en Chile, tal como lo mostró Cecilia Gutiérrez.

A través de su cuenta de Instagram, la periodista de farándula compartió una fotografía del actor nacional desde el aeropuerto, junto a la que escribió: «Cristián de la Fuente llegó esta mañana al país».

Siguiendo por esta línea, Gutiérrez se refirió a los motivos de su llegada a Chile. «La visita de Cristián de la Fuente estaba planificada porque hoy es el cumpleaños de su hija Laura y mañana celebrarán con una fiesta».