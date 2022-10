Esta sería la frase que detonó la separación de Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz

Durante los últimos días, comenzaron a correr fuertes especulaciones sobre el quiebre entre Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia. Esto luego de que la influencer compartiera unos misteriosos mensajes en redes sociales, dando a entender que la separación era más que clara.

«No quiero seguir dando explicaciones. Por muchos años he tenido que ser una víctima de miles de humillaciones públicas por actos que no son míos» escribió la ex chica Mekano en la primera historia.

Siguiendo por esta línea, Daniela Aránguiz agregó: «Yo desde ahora no tengo que dar explicaciones a nadie de lo que hago con mi vida privada, se que soy pública y también se que esto que estoy viviendo será un proseai».

Es en este contexto que durante el fin de semana se filtraron nuevos detalles sobre el quiebre. Resulta que en el programa online ‘Que te lo digo’, Sergio Rojas, conversó de esta polémica situación junto a su compañera Paula Escobar.

La frase que llevó al quiebre entre Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz

La cosa es que el panelista de Me Late Prime, dio a conocer cuál sería la frase principal que habría llevado a la decisión de que Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia dieran por terminado su matrimonio.

De acuerdo a lo que aseguró el periodista, el exfutbolista le habría dicho a la chiquilla: «‘Daniela, me quiero tomar un tiempo’. El caredurismo llegó a más, porque le dice ‘sabes qué, me voy a ir a vivir solo a un departamento, necesito mi espacio, tomémonos un tiempo para que yo también pueda reflexionar'».

Ante la potente frase, Daniela habría reaccionado de la peor manera. Por eso, le habría pedido que se fuera inmediatamente de la casa. Fue entonces cuando Jorge recogió sus cosas y se fue con su mamá.

«Con todo el cariño Jorge, pero hay que ser muy cara de ra… para que él le diga a la Daniela ‘oye me quiero tomar un tiempo’», continuó Sergio Rojas en su espacio a través de Instagram.