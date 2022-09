Pamela Díaz y su descargo por Fiestas Patrias: «Ya no quiero tomar más»

Sin duda que por estos días, todos estábamos en medio de la celebración de Fiestas Patrias, gozando de los asaditos y el descanso. Pero al parecer Pamela Díaz no estaba tan feliz y así lo demostró en redes sociales, en una serie de videos donde se mostraba chata de carretear y que todo estuviera cerrado.

A través de sus historias en Instagram, la Fiera se mostró con su hija, mientras se quejaba en tono de broma del feriado. «Todo cerrado (…) Cómo que no sé… Ya no quiero más 18. Son muy largas las fiestas».

Siguiendo por esta línea, Pamela Díaz agregó: «Estoy como agotada, people, del 18. Uno, ¿por qué son tan largas las fiestas? Segundo, esa cosa como que ya no quiero tomar más, no quiero comer más carne, ya no quiero comer más pan. Estoy como ahogada».

Pamela Díaz y su retoña

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que la comunicadora también aprovechó de dar sus motivos por los que estaba chata de tanto asado y tomatera durante estas Fiestas Patrias.

«Más encima, me gusta tomar cuando nadie toma. No cuando están todos tomando. Entonces eso me molesta» lanzó Pamela Díaz, momento en el que fue interrumpida por su retoña Pascuala, quien llevaba un buen tiempo asomándose en la cámara.

«¡Sale de aquí! Y eso que además no puedo estar sola ningún día, más encima. Ningún día. Ni uno, ni uno» le dijo a la pequeña, obviamente en tono de broma.

Junto con esto, Pamela Díaz aprovechó de reclamar debido a que por las Fiestas Patrias, los niños no tienen clases y pasan varios días completos con sus padres. Obviamente, todo en un tono humorístico, ya que después subió más historias divirtiéndose con su hija.

Eso si, se debe mencionar que esto es típico de la Fiera, pues suele subir divertidos registros junto a la pequeña, en los que hablan de distintos temas.