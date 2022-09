«Muñeca»: Ignacia Michelson impacta con coqueto disfraz de conejita

Aunque ya no está presente en televisión hace un buen tiempo, Ignacia Michelson sigue teniendo una gran cantidad de público que está atento a todos su movimientos. Pues solo en Instagram, la chiquilla tiene más de 2.1 millones de seguidores a los que encanta con picaronas postales.

Es de esta forma que recientemente la ex chica reality dejó sin palabras a sus fanáticos, luego de compartir una picarona fotito con la que podría estar adelantando una de las ideas sobre su disfraz de Halloween.

«Tu conejo 🐰 ita favorita Ya se viene halloween mi fecha favorita de que piensan disfrazarse?», escribió Ignacia Michelson para acompañar el sensual registro en el que aparece vestida con un pequeño conjunto de coneja.

Al poco tiempo de compartir el registro, la conejita Playboy recibió más de 30 mil me gusta y decenas de mensajes de sus seguidores, que no podían más con lo guapa que se veía y no dudaron en llenarla de piropos.

«Wow que bellísima y maravillosa»; «Yo kiero una de esas»; «Te pasaste lo hermosa que eres»; «Preciosa»; «Me disfrazaré de marcianeke jasja es una de esas resulta»; «Que elegancia la de francia»; «Tan linda»; «Conejita playboy portada de revista»; «Quiero ser tu conejo»; «La más linda de todas» y «Q conejita más linda» le escribieron a Ignacia Michelson.

Ignacia Michelson y su relación con Marcianeke

Hace un tiempo, los seguidores de la DJ se vieron preocupados luego de que asegurara que no estaba pololeando con Marcianeke. Es por lo mismo que decidió conversar con LUN, donde aclaró sus dichos, los que se habrían tomado a pecho.

«Se malentendió porque me refería a la distancia física, que es algo que hace de nuestra relación una relación moderna» comenzó señalando. Junto con agregar que «seguimos conociéndonos. La gente cree que estamos casi menos que pololeando, pero no es así».

Siguiendo por esta línea, Ignacia Michelson indicó: «la relación es bien abierta, él viaja, yo viajo. Entonces preferimos tener una relación relajada».