Latife Soto acusa a Daddy Yankee de drenar energía de sus fans: «Tiene que rendir culto»

En las últimas semanas, Latife Soto ha estado en el centro de la noticia, luego de que predijera que la opción Apruebo ganaría por un pequeño margen en el Plebiscito de Salida por la nueva Constitución. Desde ese momento que se ha llenado de críticas por andar más que perdida.

En su momento, la tarotista señaló que su error se debió a que «cuando hay una influencia de algún planeta y otra cosa, pueden cambiar los sucesos». Por lo mismo que ahora ha seguido hablando de la actualidad nacional y del mundo.

Pero para sorpresa de muchos, en su más reciente publicación en Instagram, Latife Soto sacó al baile ni más ni menos que a Daddy Yankee. Pero no lo hizo para criticar la seguridad ni el descontrol que se vivieron en sus tres shows en el Estadio Nacional, sino que por un tema totalmente distinto.

Latife Soto y el «culto» de Daddy Yankee

«Ustedes vieron qué sucedió en el primer concierto. Hay muchos cantantes que son MK-Ultra y para tener la fama que tienen, tienen que rendir culto. Y al rendir culto lo hacen súper transparentemente y lo muestran. Y todos están felices con lo que están mostrando, pero ellos pactan con los dueños de todo» comenzó señalando la mujer.

Junto con esto, Latife Soto agregó: «Yo vi una imagen de cierto cantante que muestra algo muy feo. Entonces, él tiene que rendir culto al que manda todo. Ese es el jefe. Hay gente que dice ‘ah, pero si es una cabra’. No, no es un cabra, es el dueño de todo. Y todas las personas que han ido a ese recital, con la energía que tiene los drenan. Se llama drenaje de energía».

«Ellos necesitan que el artista genera emociones fuertes. Entonces, esa emoción, esa energía, es extraída» cerró su reflexión.

Hay que mencionar que todo su mensaje lo entregó mientras mostraba en su celular un registro del principio del concierto de Daddy Yankee, en el que aparece la cabra de la portada de su último disco: ‘Legendaddy’.

Para quienes no lo saben, el Big Boss eligió una cabra, pues esta tiene un especial significado. Resulta que en inglés se escribe «goat», el cual también en un acrónimo que significa «Greatest Of All Time» o G.O.A.T. que se puede traducir como «el mejor de todos los tiempos».