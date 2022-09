¡Felicidades! María Luisa Godoy se convirtió en mamita por quinta vez

Es durante la mañana de este miércoles 7 de septiembre que María Luisa Godoy se habría convertido en mamita por quinta vez, luego de la llegada de su esperado retoño junto a su esposo.

La noticia la confirmaron esta jornada en el ‘Buenos Días a Todos’, matinal que solía conducir la periodista. Por lo mismo que los actuales rostros del espacio y excompañeros, le desearon lo mejor en este especial día para ella y su familia.

Hay que mencionar que previo a la llegada de su bebé, María Luisa Godoy ya había contado el nombre que decidieron para el pequeño: Domingo, al igual que su abuelo. Pese a esto, otra de las opciones que tenían para nombrarlo era Salvador.

Con el nacimiento de Domingo, ahora la animadora ya tiene cinco hijos, siendo sus retoños más grandes, Violeta, de 9 años, Jacinta, de 7, Luisa, de 4, además de Ignacio, de 2.

Finalmente, se debe señalar que hasta la publicación de esta nota, María Luisa Godoy no se ha referido públicamente a su nuevo bebé, ni tampoco ha compartido en redes sociales alguna postal de su familia.

María Luisa Godoy sobre su retoño

Hace un tiempo te contamos que este quinto bebé es muy especial para la periodista, pues en una entrevista con Martín Cárcamo que desde siempre quiso ser mamá y su sueño ha sido tener muchos hijos. «Amo a los niños, me entretienen, siempre donde mejor lo he pasado es con los niños».

Junto con esto, María Luisa Godoy confesó que temprano en el embarazo se enteró de que el pequeño fue diagnosticado con Síndrome de Down. «(El doctor) me dijo que venía con un problema de cromosomas. El diagnóstico es que en un 95% tiene síndrome de Down».

«Con Nacho vivimos casi tres meses duros, porque lo peor es cuando no sabes el escenario que enfrentas. Empezamos a tener un poco más de certeza a las 25 semanas cuando nos dijeron que no tenía problemas al corazón, al intestino ni a los riñones. Entonces al parecer no es un niño enfermo» continuó.

«Tiene una condición, síndrome de Down, pero está sanito. Tenemos que esperar que nazca y ver qué pasa. Nunca lo vi como algo negativo (el síndrome). Siempre hemos visto a nuestra guagüita como un motivo de alegría» cerró María Luisa Godoy