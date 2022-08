¿Quién será? Don Francisco cuenta la firme sobre su reemplazo en la Teletón

Hace un tiempo atrás, Mario Kreutzberger, más conocido por todos como Don Francisco, anunció oficialmente que dará un paso al costado en la animación de la Teletón. Tras más de cuatro décadas al mando de la histórica cruzada solidaria.

«En esta fecha, en que celebramos en Chile el Día de la Solidaridad, quiero compartir con los chilenos y chilenas todos, algunas reflexiones y, especialmente, darles las gracias. Las gracias, porque han hecho suya la Teletón y han sido pilares fundamentales de esta gran obra» comenzó señalando en una carta publicada en El Mercurio.

Siguiendo por esta línea, Don Francisco agregó: «Ha llegado el momento de dar un paso al costado. Camino a cumplir 82 años de vida, me parece responsable y necesario. No voy a liderar la campaña, pero siempre voy a estar y, mientras las fuerzas me lo permitan, seguiré colaborando con Teletón dónde y cuándo me necesiten».

Don Francisco cuenta la firme sobre su reemplazo

Obviamente que desde ese momento, todos comenzaron a especular sobre quién se convertiría en la nueva persona en tomar la batuta de la Teletón. Saliendo diferentes figuras del espectáculo, los cuales han estado ligados por años a la obra.

Es en este contexto que incluso la Tía Yoli quiso opinar al respecto, y se mandó una predicción sobre el sucesor oficial de Don Francisco.

«El hombre que ha pasado los mares. Él es indicado para hacer la Teletón. Francisco Saavedra yo te conozco mucho, papito. Te quiero, por lo simple, la forma en que llegas con el público y eres un referente para que hagas la Teletón. Yo doy el pronóstico que Francisco Saavedra sube al estrado, porque sabe del dolor de los humanos, que ha viajado desde Arica hasta Puerto Williams viendo cómo vive la pobreza y conoce las enfermedades» afirmó.

Pero tras tantas especulaciones, el propio Don Francisco recurrió a su cuenta de Instagram. Donde afirmó que «El sucesor de la Teletón es la marca Teletón que la hemos creado entre todos los chilenos durante 42 años. Ella sucede a todos».