Thati Lira se confiesa sobre Mauricio Isla: «Nos gustamos demasiado»

Hace algunas semanas se confirmó el quiebre entre Thati Lira y Mauricio Isla, esto luego de que varios medios de farándula señalaran que los tortolitos habían borrado todas las postales que tenían juntos en redes sociales. Pese a esto, ninguno quiso referirse públicamente al fin de su relación.

Pero hace solo unos días, Raquel Argandoña dejó la grande en Zona de Estrellas, luego de que contara que los chiquillos se habrían reencontrado durante la celebración de los 40 añitos de la brasileña.

«Les importó nada que los conocidos que estaban ahí los vieran, demostraron su amor. Incluso, andaban vestidos casi iguales, con esas tonalidades color pastel» afirmó la Quintrala sobre el supuesto encuentro que tuvieron Mauricio Isla y Thati Lira.

Es en este contexto que ahora la bailarina dio una entrevista a Publimetro, donde se confesó sobre el romance que mantuvo con el futbolista y si acaso es verdad que retomaron su relación.

Thati Lira y su relación con Mauricio Isla

La cosa es que efectivamente Thati Lira se reunió con Mauricio Isla para celebrar su cumpleaños. Aunque frente a la pregunta si esto significaba que había vuelto, afirmó que «lo que pasa es que no sé lo que es».

«Nos llevamos muy bien, estamos bien, yo adoro a Mauri y él a mí, nos llevamos increíble. Lo pasamos muy bien juntos… No hay nombres, nos respetamos demasiado, nos gustamos demasiado» confesó la ex Aquí se Baila.

Siguiendo por esta línea, Thati Lira agregó que «Él está en una etapa de vida y yo estoy en otra. No quiero decir con esto ‘ay no, porque estamos en una etapa distinta no podemos estar juntos’, no es eso. Él está muy enfocado en sus cosas, acaba de llegar a Chile, con toda la información que tiene… Yo, por mi parte, estoy muy enfocada en mis logros, en conquistar cosas para mí y mi hijo».

«No llegamos a estar un año, pero tengo cero cosas malas que hablar de Mauricio. Si alguien dice que no funcionó la relación es mentira, funcionó perfecto hasta donde fue… Y ahora vamos a ver qué va a pasar, vamos a vivir» indicó al medio antes nombrado.