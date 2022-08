Mónica Godoy saca suspiros luciendo radical cambio de look

Más de 661 mil seguidores tiene Mónica Godoy en Instagram, donde siempre está compartiendo todo tipo de registros sobre su vida diaria, sus próximos proyectos, además de recuerdos de su participación en varias icónicas teleseries de los 90.

Pero recientemente, la actriz nacional dejó sin palabras a sus fanáticos, luego de compartir unas bellas fotitos en las que luce el radical cambio de look al que se sometió y que sin duda hizo que le llovieran piropos por lo regia que se ve.

Resulta que Mónica Godoy decidió darle un nuevo toque a su chasquilla, además de dejar de lado completamente su típico cabello castaño y optar por un rubio que lució con gusto en las postales que subió.

«Mi @rcastroheimpell no solo cuida y mantiene mi pelo como nadie, si no que además me manda a mi casa jugando a ser Farrah Fawcett ! Aquí la prueba 😜 Me siento un ángel de Charlie en volá ….» es parte de lo que escribió la intérprete para acompañar la publicación de su nuevo look.

En menos de una hora, ya tenía más de seis mil me gusta y decenas de comentarios de sus seguidores, quienes no dudaron en llenarla de halagos por lo bien que le queda este cambio en su cabello.

«WOW, espectacular»; «maravillosa»; «Quédate así siempre. Te ves radiante»; «Te queda hermoso»; «Preciosa y linda mujer»; «Volvió tictac»; «Sin palabras»; «Mi amor platónico»; «Solo a ti y Farrah le queda bien ese flequillo» y «Que mujer más estupenda» le escribieron a Mónica Godoy.

Mónica Godoy y el fin de su relación

Hay que recordar que unos meses atrás, Mónica Godoy confirmó el fin de su matrimonio con Nicolás Saavedra, tras una serie de rumores. Es en contexto que invitada a Pero con Respeto se refirió a si acaso creía en el amor después del amor.

«Por supuesto, el amor después del amor de todas maneras. Creo en el amor en todas sus versiones. Creo todo el rato en el amor después del amor. Depende mucho de la experiencia que uno haya tenido en una relación, si te han dañado o no, que no es mi caso en lo absoluto», declaró la actriz.

«Uno no puede depositar la felicidad en otra persona, lo más importante es el amor propio. Uno tiene que ser feliz solo o acompañado. Partiendo de esa base, creo todo el rato en el amor después del amor. No tengo ningún temor o miedo de lo que vaya a suceder, no soy una mujer miedosa», añadió Mónica Godoy.