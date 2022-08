Bad Bunny y Polimá Westcoast entre lo más escuchado en Chile este invierno

Ya cada vez estamos más cerca de la primavera, dejando atrás el frío y guardando la ropa abrigada. Por lo mismo que desde la plataforma de streaming Spotify, publicaron una listita con las 10 canciones más escuchadas en nuestro país, que nos ayudaron a pasar el frío.

Sin duda que en Chilito, el género urbano sigue consolidando su popularidad, pues todos los puestos se fueron para temas de este estilo. Con los primeros dos lugares para el Conejo Malo, mientras que el tercer puesto fue para el Ultra Solo REMIX de Polimá Westcoast.

A continuación te dejamos la lista completa de las canciones más escuchadas por los chilenos en Spotify durante este invierno.

Me Po r to Bonito – Bad Bunny, Chencho Corleone Efecto – Bad Bunny ULTRA SOLO REMIX – De La Ghetto, Feid, Pailita, Paloma Mami, Polimá Westcoast Ojitos Lindos – Bad Bunny, Bomba Estéreo Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 – Bizarrap, Quevedo Moscow Mule – Bad Bunny Tití Me Preguntó Me Arrepentí – Ak4:20, Cris Mj, Pailita ULTRA SOLO – Pailita, Polimá Westcoast PROVENZA – KAROL G Co|chinae – Julianno Sosa, King Savagge La Llevo Al Cielo (Ft. Ñengo Flow) – Anuel AA, Chencho Corleone, Chris Jedi, Ñengo Flow Una Noche en Medellín – Cris Mj Marisola – Cris Mj, Standly, Stars Music Chile LA TERAPIA – Young Cister

Lo más escuchado de Spotify en el mundo

Pero no solo nos quedamos con lo más escuchado en Chile, sino que también salió una lista con lo más escuchado en el resto del mundo durante su época veraniega. Donde los primeros lugares se los llevo Harry Styles y el éxito ochentero ‘Running up that hill (a deal with god)’ de Kate Bush, que volvió a las listas gracias a la nueva temporada de Stranger Things.