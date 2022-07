La Gran Noche de la Corazón: Gana entradas para el mejor carrete del año

¡Ejalé chiquillos! Estamos a solo días de vivir una nueva edición de La Gran Noche de la Corazón, pues tras dos años alejados por la pandemia, nos volvemos a encontrar en persona, con un carrete que promete hacerlos bailar hasta que no puedan más.

Y para compensar por los añitos sin fiesta, tenemos a los mansos invitados, pues Santaferia, Los Vásquez, Noche de Brujas, La Combo Tortuga y los grandes ganadores de la última edición de Premios MUSA: El Bloque 8 son los encargados de dejar la grande en el escenario.

Pero esto no es todo, ya que La Gran Noche de la Corazón, también tendrá a sus locutores favoritos, además de una que otra sorpresita que estamos preparando en la Más Querida de Chile. Así que tengan todo listo para este próximo 15 de julio desde las 21:00 horas en el Movistar Arena.

Aunque el regaloneo no se queda solo aquí chiquillos, pues en la Número Uno, sabemos que muchos no alcanzaron a comprar su entradita, así que nos pusimos la mano en el corazón y les traemos el medio concurso para que no se pierdan el carrete.

¿Cómo concursar por entradas a La Gran Noche de la Corazón?

Ojo al charqui todos nuestros fanáticos, que estamos regalando dos entradas por persona para que no se pierdan esta nueva edición de La Gran Noche de la Corazón y disfruten de la mejor música y compañía que les tenemos este 15 de julio.

La pregunta importante es ¿Cómo participar por sus entraditas? Pues muy fácil, solo tienen que dejar aquí abajo su nombre, rut y teléfono y listo, ya estarán participando por uno de los tickets dobles.

Pero atentos, que esta no es la única oportunidad para ir a La Gran Noche de la Corazón, pues tienen que estar todo el día escuchando la radio, ya que en nuestros programas también estaremos regalando entraditas para que no se pierdan la fiesta del año.