Revelan feos comentarios harían en el camarín de La Roja sobre Gala Caldirola

En mayo del 2021, Gala Caldirola y Mauricio Isla anunciaron su separación en un posteo por Instagram. Desde ese día que ambos han estado en relaciones con diferentes personas; pero al parecer a los jugadores de La Roja no les gustaría mucho la soltería de la española.

Hay que recordar que recientemente la chiquilla fue vinculada con Mauricio Pinilla. En el programa de Instagram ‘Que te lo digo’, contaron que el Huaso se habría enterado de la situación y no habría quedado para nada contento con su colega.

«Ella habría estado con Mauricio Pinilla. Mauricio Isla se habría enterado y él lo que habría dicho es: ‘compadre, tú ya te has involucrado con las pololas de otros jugadores, no me podí’ hacer esto a mí…’, porque entiendo que son amigos… eso le habría dolido a Mauricio Isla» es parte de lo que revelaron en el live.

Y en el reciente capítulo del espacio de farándula, Sergio Rojas y Paula Escobar filtraron que toda la mocha habría dejado la grande en el mundo del fútbol. A tal nivel que Gala Caldirola se habría convertido en el centro de los pelambres.

Los feos comentarios sobre Gala Caldirola

«Tú sabes que Gala Caldirola siempre ha tenido como una bandera muy europea, muy de que yo estoy soltera, entonces me abro a todas las posibilidades. Eso en el círculo futbolístico es super mal visto. La pelan» comenzó señalando Escobar.

Siguiendo por esta línea, agregó que «a Gala Caldirola la pelan un montón en este círculo que es super chico de los futbolistas de la selección, y sobre todo de las mujeres de los futbolistas».

Pero la cosa no se queda ahí, ya que la periodista aseguró que varios futbolistas dijeron que la española es «bien suelta» y «de que la pelan la pelan. Es súper pelada Gala Caldirola».