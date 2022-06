¡No para la cosa! Fan de Arjona mostró los pechos en pleno concierto

Tiempo atrás te contamos de la particular historia de Andrea Vivas, fanática de Ricardo Arjona, quien no encontró nada mejor que sacarse la ropa durante el concierto del guatemalteco. La chiquilla quedó en sensual ropa interior en medio de su éxito «desnuda».

Obviamente que el video de la maquilladora coreando a todo pulmón la canción en paños menores dejó la grande en redes sociales, viralizándose en cosa de horas. A raíz de esta situación, Vivas confesó que esta no era la primera vez que lo hacía, y que tampoco sería la última.

Y al parecer la «fanática loca» de Arjona inspiró a más de una con su particular performance; ya que recientemente apareció otra mujer que no solo quiso imitarla, sino que incluso la superó. Pues para la cubana no era suficiente con quedar en lencería y terminó con toda su pechonalidad al aire.

La nueva fanática loca de Arjona

Esta inspirada fan de Arjona se llama Rocío Gallardo y en el concierto que el cantante dio en Miami se le ocurrió quitarse la polera y quedar sin nada de ropa de la cintura hacia arriba. Como coincidencia, esta presentación es la misma a la que Andrea Vivas iba a asistir, pero no pudo.

A lo largo de la presentación del guatemalteco, el cantante aseguró que había confundido la letra y la fanática presente el show de Miami gritó que estaba con su esposo, y que él la dejaba. Ricardo Arjona siguió cantando cómo si nada.

Luego de que su picarón video se volviera viral en cosa de horas, la también maquilladora recurrió a su cuenta de Instagram para hablar de lo ocurrido. «No fue la acción, sino el valor que toma salirse de tu zona de confort. Ayer fueron mis pechos, pero mañana es un cambio financiero para mi familia, o cualquier decisión, se que tengo las AGALLAS, para hacerlo».

Junto con esto, Rocío afirmó que a su lado estaba su esposo y su suegra, quienes incluso aparecen en el video donde la fan de Arjona se empelotó. «Saber 100% que tienes el apoyo de tu esposo, y no importante un BLEDO EL QUE DIRAN (…) Mi momento, mi instante, y hacer a @ricardoarjona confundirse, UFFFF. Ya, no más que me reviento de emoción».