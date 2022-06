Gala Caldirola: ¿Quién sería el nuevo amorcito de la española?

En el último tiempo Gala Caldirola ha estado en el centro de la noticia farandulera, luego de que se revelara que al parecer tuvo un affaire con ni más ni menos que Mauricio Pinilla. Situación que habría molestado de sobremanera a su exesposo Mauricio Isla.

Pero al parecer la chiquilla ya no estaría ni ahí con esos cahuines, pues de acuerdo a la más reciente información, habría encontrado el amor nuevamente de la mano de un futbolista de Curicó Unido.

La encargada de contar la firme fue Cecilia Gutiérrez, quien durante la noche del martes hizo un live en Instagram para hablar del accidente de Iván Arenas; pero al final terminó hablando de Gala Caldirola, luego de que sus seguidores le preguntaran por los rumores.

«Ese dato me llegó hoy día, sobre este romance. Le pregunté a la Gala directamente, primera fuente. No me lo negó» comenzó relatando la periodista, quien agregó que «me dijo que no había contado nada, porque no tiene nada nuevo que contar respecto a eso».

¿Quién sería el nuevo amor de Gala Caldirola?

El afortunado se trataría ni más ni menos que de Juan Pablo Gómez, lateral derecho de Curicó Unido, quien fichó por el equipo a fines de enero. De acuerdo a lo consignado por Red Gol, el chiquillo tiene 31 años y nació en Buenos Aires, Argentina.

De inmediato los seguidores de Cecilia Gutiérrez se volvieron locos con la situación, especialmente luego de que Gala Caldirola hiciera acto de presencia en los comentarios del live para agradecer por todo el apoyo.

«Estoy leyendo, gracias por la buena vibra que muchos entregan. Amor y alegría para todos» escribió la española, quien no quiso confirmar o negar el romance. Pero con esto da a entender que el amor habría llegado nuevamente a su puerta.