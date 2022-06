Fan de Arjona se volvió a empiluchar en uno de sus conciertos

En varias ocasiones te hemos contado de Andrea Vivas, la fanática de Ricardo Arjona que se hizo conocida en redes sociales; luego de que el guatemalteco diera un concierto en Dallas, Texas, y se le ocurriera la idea de sacarse la ropa mientras cantaba Desnuda.

Tan viral se convirtió el video del momento, que la maquilladora aprovechó el momento e incluso abrió su propia cuenta de Only Fans, en la que sube fotitos y videos un poco más subidos de tono para sus seguidores.

Pero esto no es todo, ya que la chiquilla reveló que esta no era la primera vez que se desvestía en un show de Ricardo Arjona, y tampoco sería la última porque no hay primera sin segunda, ni segunda sin tercera, y así sucesivamente.

Se volvió a desnudar para Ricardo Arjona

Hay que mencionar que por estos días, el cantante de ‘Mujeres’ está en medio de su ‘Blanco y Negro Tour’, el que tuvo un par de paradas en Miami. Lamentablemente, la fanática no pudo asistir, así que aprovechó de compensar durante el concierto del artista en Tampa, Florida.

«Resumen del show de Tampa, para pasar despecho por no estar en Miami. Fue una noche maravillosa», fue la bajada del video resumen en la maquilladora en su cuenta de Instagram donde registró varios éxitos del guatemalteco en vivo.

Pero eso no fue todo, ya que la fanática loca de Arjona (según indica su descripción de Instagram) lo hizo de nuevo y se desvistió durante la canción «Desnuda», quedando solamente en ropa interior negra.

«Desnuda, que no habrá diseño que te quede mejor, que el de tu piel ajustada a tu figura», dice la letra del tema que otra vez protagonizó y llamó la atención del guatemalteco en otro de sus shows.

«Preciosa»; «Esta vez te fuiste onfire!!»; «Lindo resumen, gracias»; «Ese hombre tiene que conocerte!! O sea no puede ser jaja la más perseverante!!», fueron algunas de las reacciones de otra de las andanzas de la fiel fanática de Ricardo Arjona.