¡No para! Ahora Junior Playboy se lanzó contra Gabriel Boric

Al parecer Junior Playboy estuvo bastante ocupado durante el fin de semana, ya que no solo arremetió con todo en contra de Nano Calderón, sino que también decidió criticar a Gabriel Boric. El ex chico reality no dudó en utilizar todo tipo de epítetos contra el Presidente; además de repasar a Sebastián Piñera.

Para comenzar, al chiquillo se le podía ver cantando en el video, afirmando que busca darle uso a «sus tantos talentos» que le dio Dios, y afirmar que es su servidor.

«Yo a esta vida vine a construir. Lo cual es bueno mantener ese pensamiento. Y a todas aquellas personas que quieran construir en la vida, ese es el lema: ‘Venimos a construir’, y no a destruir» señaló Junior Playboy, según consigna radio ADN.

Junior Playboy sin filtro contra Gabriel Boric

Cuando todo parecía ser amor y paz en su mensaje, el influencer no dudó en lanzarse con todo contra el Gobierno y especialmente Gabriel Boric. «Y no vamos a destruir una ciudad, no vamos a destruir por un gobierno que es un chiste, hay que decirlo».

Junto con lo que Junior Playboy agregó: «Que me hace reír a mí. ¡Uf! Cuando lo veo digo yo: ‘¿Con qué va a salir ahora?’ (…) Salimos de un payaso y nos encontramos con Tony Caluga de frente».

Para cerrar, le dedicó un mensaje a sus seguidores: «Hagamos con fuerza nomás, compadre. Con liderazgo. Manteniéndonos siempre como país. Sabemos que Chile… Dentro de todo Chile es un gran país y su corazón es muy grande. La Roja, compadre. Así que siempre positivismo nomás, hacia todas las adversidades y situaciones. Y de eso se trata mucho las canciones que estoy construyendo yo».