«Miss quirófano»: Hacen pebre a Oriana Marzoli en TikTok tras bailar «Ultra Solo»

Sin duda, una de las canciones más conocidas del último tiempo es «Ultra Solo Remix». Al igual que la primera versión de la canción; esta se hizo viral en TikTok, esta vez con el verso de la popular cantante urbana chilena Paloma Mami.

Y como la red social ya nos tiene acostumbrados; fueron muchos los que se metieron al trend, para entregarlo todo dando sus mejores pasos. Y la última en sumarse a la tendencia, fue la polémica Oriana Marzoli. La chiquilla generó comentarios, pero no todos destacando su espectacular físico actual.

El infartante TikTok de Marzoli

La española-venezolana escribió en la descripción de su video «me encanta este audio»; asimismo en el video podemos ver como lo da todo al ritmo de la canción de Polimá WestCoast y Pailita de fondo.

Asimismo, en el registro, podemos ver a la modelo con una polera roja que dejaba bastante poco a la imaginación. Y si bien, según reportó La Cuarta, esto le dejó una gran cantidad de comentarios positivos; tampoco faltaron los pesados que llegaron a arruinarle el día.

Los comentarios que más se repitieron en la publicación, fueron: “Miss quirófano”, “ahora con las fotos de antes y las de ahora” y “disfraz”. Estos fueron algunos de los mensajes que le enviaron a la ex “Doble Tentación”.

La ex-chica reality se arrepiente de su cambio de look

La actriz española y ex participante del reality show «Amor a Prueba», Oriana Marzoli, es muy activa con sus redes sociales sobre las diferentes actividades que hace cada día, de hecho, la modelo es influencer en temas de moda a través de su cuenta de Instagram que tiene más de dos millones de seguidores.

Luego de su país en nuestro país, Oriana ha estado residiendo en la capital de España, Madrid, y desde ahí luce con sus postales lo que va siendo de su vestimenta rutinaria.

Ante esto, la modelo quiso innovar y atreverse a los cambios con un nuevo cambio de look que contrajo la duda sobre si realmente quería o necesitaba desarrollar tal cambio en su cabello y que ya no tiene vuelta atrás. A través de una publicación, la ex chica reality compartió una postal en la que se puede apreciar su nuevo look y con un sentido mensaje para sus seguidores.

«Nuevo corte de pelo. Me ha costado muchísimo dar el paso porque ni siquiera me acostumbro a vérmelo así de corto, pero tenía que hacerlo», partió diciendo la modelo en su post de Instagram.