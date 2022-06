Marité Matus comparte sentida reflexión con bella fotito

A pesar de no ser una figura de la televisión, Marité Matus en poco tiempo se ha convertido en una de las influencers más queridas por los usuarios de Instagram. Con más de 700 mil seguidores, la chiquilla no duda en compartir todo tipo de registros de su vida diaria.

Por lo mismo que recientemente la chiquilla se llevó todos los aplausos, luego de compartir una bella postal, la que acompañó con un sentido mensaje en el que habla de la mejor cualidad que puede tener una persona.

«Soy una firme creyente de que lo más atractivo de una persona es la energía que irradia y que el mayor halago que te pueden hacer es decirte que tienes una energía bonita» escribió Marité Matus junto a una fotito donde se luce con una deportiva tenida.

Al poco tiempo de compartir la publicación, la ex de Arturo Vidal recibió más de 22 mil me gusta y decenas de comentarios por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en felicitarla por sus palabras y encontrarle toda la razón.

«Usted brilla por si sola»; «Que viva siempre la energía bonita, y nos rodeemos de esa gente!»; «Bellísima Mari! Tu irradias energía y una luz hermosa»; «Tan divina»; «Siii es un piropazo ese»; «Y esa energía la trasmites 100%, eres una gran persona» y «Que mujer más guapa» es parte de lo que le escribieron.

Marité Matus y su aniversario de pololeo

Unos días atrás, la influencer celebró su primer aniversario con Camilo Huerta y no dudó en dedicarle un romántico mensaje. «Te diría tanto, pero lo primero y lo principal, es darte las gracias. Gracias por hacerme sentir la mujer más especial del mundo, por mirarme de esa manera tan única, tan tu» comenzó escribiendo.

Siguiendo por esta línea, agregó: «Gracias por estos 365 días de ilusión, emoción y amor. Te has ganado mi corazón por siempre y lo más bonito es ver que también tienes el corazón de los que más quiero».

La joven cerró su mensaje con un «Gracias amor por regalarme esta nueva vida, por ser el compañero que nunca pensé que podría tener, es que ni inventándote me habrías salido tan bien».