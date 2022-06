Día del Orgullo: ¿Por qué se conmemora el 28 de Junio?

No hace mucho te contábamos que en Junio se celebra el «Mes del Orgullo». Sin embargo, y a pesar de que con justa razón las comunidades LGBTIQ+ tienen 30 días para festejar su identidad, existe un día en específico para conmemorar a las disidencias sexuales.

El Día del Orgullo se celebra el 28 de junio a pesar de que el colectivo LGBTIQ+ (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales) suele cambiar sus desfiles al sábado anterior o posterior a esta fecha.

Pero ¿por qué se conmemora el 28 de junio? En Radio Corazón te contamos el por qué.

¿Por qué el 28 de Junio?

Si bien, muchos desconocen por qué esta fecha en importante; fue un de 28 de junio el día donde ocurrieron los famosos disturbios Stonewall (Nueva York). Estos, tuvieron lugar en 1969 y fue la primera vez que la comunidad LGBTIQ+ se unió en Estados Unidos para luchar por sus derechos.

Los disturbios consistieron en una serie de manifestaciones espontáneas y violentas; que surgieron en protesta contra una redada policial en tuvo lugar en la madrugada del 28 de junio en el pub Stonewall Inn; ubicado en el barrio neoyorquino de Greenwich Village.

La comunidad LGBTIQ+ se unió en aquella ocasión para luchar contra un sistema que perseguía a personas no normativas. Asimismo, según reportó AS, buscaban demostrar que las personas homosexuales eran parte de la sociedad; y fomentaron una cultura de no confrontación entre personas homosexuales y heterosexuales.

Tras este primer paso; muchas ciudades se fueron sumando a estas marchas en todo el mundo que desde entonces acogen los desfiles del Orgullo Gay para reivindicar sus derechos.

El nacimiento del Mes del Orgullo

E expresidente de los Estados Unidos, Barak Obama, declaró el mes de junio como el mes del Orgullo Gay, Lésbico, Bisexual y Transgénero en 2009.

Ese mismo año se cumplían 40 años de los disturbios de Stonewall. En 2016, el entonces presidente también nombró el Stonewall Inn monumento nacional, convirtiendo al pub en el primer monumento de los Estados Unidos dedicado a la lucha del colectivo LGBT.