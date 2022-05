Tonka Tomicic participará en ¡Qué Dice Chile! Prime: «Creo que me puse muy nerviosa»

‘¡Qué dice Chile! Prime’, el espacio de concursos de Canal 13, conducido por Martín Cárcamo, sigue siendo una de las opciones favoritas para entretener las noches de jueves.

Y este jueves, después de “Tele13 Central”, el programa nuevamente tendrá a dos equipos de celebridades que jugarán para adivinar las respuestas más populares a preguntas misceláneas a cambio de un millonario premio que se destinará a una fundación.

En el capítulo de hoy se enfrentarán los equipos de jurados de dos estelares de Canal 13: el team ‘Aquí se baila’, compuesto por los jurados del estelar, Fran García-Huidobro, Neilas Katinas y Karen Connolly, acompañados por el ex participante Christian Ocaranza, versus el team ‘Starstruck’, compuesto por los jurados del programa, Tonka Tomicic, Andrea Tessa, José Alfredo Fuentes y Álvaro Escobar.

El equipo que gane el capítulo donará un premio de 2 millones de pesos a la Fundación Odontoruteros, que regala atenciones dentales a domicilio.

Tonka Tomicic y su participación en el programa

“Creo que me puse muy nerviosa y me bloqueé”, adelanta Tonka Tomicic tras grabar su participación en el espacio. “He jugado a este programa en la casa, pero eso es muy distinto a hacerlo en la tele. Hace mucho tiempo que no estaba invitada a un programa de concursos, pero lo pasé muy bien jugando”, agrega.

El programa ya suma más de 200 capítulos en las pantallas de Canal 13, incluyendo la versión original estrenada en agosto del año pasado, la Liga de Campeones que se dio en el verano, la versión Celebrity que se emitió los lunes y la nueva temporada vespertina estrenada en abril.

Hay que recordar que ‘¡Qué dice Chile!’, se emite en su versión normal de lunes a viernes a las 19:30 horas; mientras que los jueves, la edición prime con equipos formados por famosos; se emite justito después de “Tele13 Central”.