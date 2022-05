Tonka Tomicic: Esta es la radical decisión que tomó tras problemas con vecinos

Semanas atrás te contamos que se armó una gran polémica protagonizada por Tonka Tomicic; esto luego de que Cecilia Gutiérrez revelara que los vecinos de la animadora estarían chatos de sus actitudes; además de tener que convivir con su marido, Marco Antonio López, más conocido como Parived.

Resulta que la periodista confirmó que habló con una vecina del exclusivo condominio, quien aseguró que varios de los residentes tendrían un particular problema con el rostro de Canal 13, quien decidió plantar unos frondosos árboles para proteger su privacidad, pero que taparían la vista del resto.

Cecilia Gutiérrez señaló en ese momento que una mujer se le acercó mientras estaba en un mall capitalino para contarle que vivía en la misma comunidad que Tonka Tomicic; en la subida de Santa Teresa en La Dehesa (comuna de Lo Barnechea). Y que tenían dicho problema con ella.

«Ella, en su búsqueda de privacidad, se le ocurrió plantar unos árboles gigantes. Resulta que nos tapó la vista, la ventana, a todos los vecinos. Nosotros no vemos nada, pero ella quedó súper cubierta» comenzó relatando la mujer, de acuerdo a lo que contó la panelista de Zona de Estrellas.

Siguiendo por esta línea, la vecina de Tonka afirmó que «Hicimos denuncia y todo, pero no pudimos ganarle. No sé qué abogados tiene ella… no pudimos ganarle y ella sigue con sus árboles gigantes y estamos aburridos de ella porque además tiene gatos».

La solución de Tonka Tomicic

Luego de que se viralizara ampliamente la historia de la vecina, es que ahora Cecilia Gutiérrez dio una actualización del conflicto en el condominio, especialmente sobre la radical decisión que tomó Tomicic en torno a los árboles.

Por medio de sus redes sociales, la periodista de farándula, reveló que Tonka Tomicic decidió podar los árboles que incomodaban a los vecinos del condominio. En una foto en formato de story, la periodista mostró cómo se retiraron las ramas. «Ven que todo tiene solución», escribió la comunicadora en dicha publicación.