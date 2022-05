Pancho Saavedra saca suspiros con video junto a su retoña

Desde que anunció la llegada de su pequeña retoña Laura unos meses atrás; Pancho Saavedra ha estado más que chocho compartiendo todo tipo de registros mostrando sus primeras semanas como papá y lo mucho que ha crecido la bebé.

Es en este contexto, que el locutor de radio Pudahuel, publicó durante la tarde de este jueves un adorable video de él regaloneando con su bebé que obviamente desató la locura de sus seguidores, a quienes les encanta ver a la niña.

«Agu, agu…», se le escucha decir al comunicador en el registro compartido en sus historias de Instagram, donde la pequeña Laura le responde. Además de mostrarse muy feliz y de lo más regalón, Pancho Saavedra también escribió para acompañar el registro: «Enamorado».

Pancho Saavedra y su rol de papá

En un reciente live de Instagram, el animador se refirió a lo que han sido sus primeros días como papá. «Estoy demasiado contento, es lo más lindo que me ha pasado en la vida. No hay palabras para describir el amor que uno puede llegar a sentir».

«Como que se te va a reventar el corazón de amor. De verdad parte tu familia ahora, con todo el amor que uno puede tener por el esposo, padres, hermanos» agregó Pancho Saavedra.

Siguiendo por esta línea señaló que «Ya me hizo las primeras risitas y yo casi me derretí. Ahora ya estoy experto en mudar y en muchas cosas que antes no tenía idea y me daban miedo. Vas conociendo a tu hija, un ser humano sintiente, estimularla con sus primeras cositas… es muy heavy. Sus ojos, ahora los abre… unas pepas gigantes».

«Todavía no le doy besitos tan intensos, porque con la cosa del COVID… le faltas sus vacunas. Los dos con el Coke decimos ‘un poco menos de intensidad’» cerró Pancho Saavedra sobre los cuidados que han tenido con la chicoca.