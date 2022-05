Pailita quiere internacionalizar su carrera: «Que nos escuche la gente de afuera»

No cabe duda que Pailita es uno de los artistas urbanos chilenos más populares del último tiempo. El chiquillo oriundo de Punta Arenas se ha ganado a base de trabajo su puesto en el top 10 de Spotify y parece que su éxito está recién comenzando.

Y recientemente el joven de 23 años fue uno de los platos fuertes en el festival Super Smash que se llevó a cabo este domingo recién pasado, donde interpretó todos sus éxitos, haciendo bailar a todos los presentes.

En medio de este show es que nuestros amigos de Radio ADN conversaron con Pailita, quien se refirió a su participación en el evento. «Es grande la euforia que uno siente en el escenario. Finalizamos de la mejor manera. Estoy súper agradecido, la cantidad de gente que vino es impresionante. Estoy súper contento de lo que me está pasando».

«Tenemos bastantes shows, como seis por semana que estamos haciendo en diferentes lugares de Chile… Tengo que aprovechar el momento, hacer platita para la familia, cumplir las metas. Es ahora que tengo que hacerlo, hasta que no de más el cuerpito» continuó el chiquillo.

Lo que se viene en la carrera de Pailita

Por otro lado, a Pailita le consultaron sobre el siguiente paso en su carrera, que es la internacionalización. «Es lo que todos queremos, proyectarnos mundialmente, para que nos escuche la gente de afuera. Y hacer colaboraciones con la gente que teníamos en la cabeza, que ya se está dando».

Finalmente, el intérprete de Ultra Solo aseguró que estaría feliz de participar el Festival de Viña, ahora que vuelve en su edición 2023. «Obviamente que me gustaría, como a cualquier colega del género. Me gustaría estar ahí en una situación y momento tan importante. Si se llegase a dar, contento. Y si no, ojalá se le llegase a dar a otro compañero para que se le sigan abriendo puertas».