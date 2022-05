Mayte Rodríguez sorprende al mostrar por primera vez el rostro de su retoño

El pasado 10 de enero Mayte Rodríguez se convirtió en mamita por primera vez, luego de recibir al pequeño Galo Tahiel, en compañía de su pareja, el empresario gastronómico Camilo Figueroa.

Desde ese momento que la actriz ha estado más que chocha con su retoño, compartiendo varias fotitos de lo que han sido estos primeros meses como mamita. Aunque siempre ha estado más que preocupada de no mostrar el rostro de su hijo y así evitar exponerlo en redes sociales.

Pero finalmente, durante la jornada de este miércoles, Mayte Rodríguez finalmente decidió publicar a través de Instagram unas adorables postales en las que se puede apreciar parcialmente la carita del pequeño Galo.

«Los tres meses más intensamente hermosos de mi vida. Mucho regaloneo, risas y descubrimientos, por lejos lo más rico hibernar» comenzó escribiendo la hija de Carolina Arregui para acompañar los registros.

Siguiendo por esta línea agregó: «Conociendo la nueva línea hiberna inspirada en elementos de la naturaleza con aires otoñales e invernales, así creamos nuestro refugio» aprovechando de promocionar una marca de ropa de cama.

Al poco tiempo de subir la publicación, la actriz recibió más de 34 mil me gusta y cientos de mensajes de sus seguidores, encantado por finalmente ver un poco más de la carita de su retoño.

«Bellos!»; «Guauuuu cómo está de grandote»; «Lindo tu bebe»; «Es un príncipe!!»; «Mayte que esta grande y hrrmoso tu bebe»; «te ves hermosa como Madre»; «Hermoso tú baby Mayte!!!!! Linda tú también»; «Que lindos, puro amor del bueno» y «que hermoso tu bb» le escribieron.

El nuevo emprendimiento de Mayte Rodríguez

Hay que mencionar que recientemente la actriz decidió inaugurar una tienda de plantas y decoración llamada A Marte, la que se encuentra en Maitencillo, al interior del restaurante Jungle, que es propiedad de su pareja.

«Gracias a Dios no me ha faltado trabajo. He tenido ofertas para retomar las teleseries y hacer programas, pero la verdad es que le quiero dedicar tiempo a mi hijo en su primera etapa» aseguró Mayte Rodríguez a Las Últimas Noticias.