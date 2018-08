Reconocida cantante entra a rehabilitación por ser buena pal sexo 27 agosto

En una clínica de Reino Unido, una reconocida cantante internacional hará ingreso a un centro de rehabilitación para tratar su adicción al sexo, al alcohol y al estrés postraumático. Así al menos lo dio a conocer ella misma a través de Twitter.

Se trata de Mel B, ex Spice Girl de 43 años quien señaló a The Sun que “estos seis últimos meses han sido muy difíciles para mi”. Todo esto, luego de que la chiquilla comenzara a tener una serie de crisis ansiosas y miedos, tras escribir su libro “Brutalmente Honesta”, en el que habló de la muerte de su papá, relaciones tóxicas con ex parejas y más.

“Estoy trabajando en una mejor versión de mí misma por mis hijas, a las que amo más que a mi vida, y para todos los que me han apoyado”, agregó. Además, en su cuenta de Twitter publicó un extenso texto para contarle más detalles a sus fans.