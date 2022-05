Gissella Gallardo tras quiebre con Pinilla: «No me volvería a casar»

Unos días atrás, Gissella Gallardo recurrió a sus redes sociales para compartir un especial mensaje sobre el tromboembolismo pulmonar que sufrió hace un año. La chiquilla recordó cómo fue aquel momento y la forma en la que lo superó.

«Hoy estoy de aniversario. Hace un año que sufrí mi TEP y aquí seguimos; dando y recibiendo mucho amor y sobretodo agradeciendo» comenzó escribiendo la periodista en su cuenta de Instagram.

Siguiendo por esta línea, Gissella agregó: «Hace 365 días no sabía qué iba a pasar conmigo y decidí empezar a dejar de preocuparme de todo, relajarme, respirar y tener tiempo para mí, siempre respetando a los demás. Lo único que te llevas de esta vida es lo que vives… Vivamos amig@s».

Pero ahora, la influencer se refirió a un tema completamente diferente, respondiendo a una de las preguntas que más le ha llegado tras su comentada separación de Mauricio Pinilla.

Gissella Gallardo responde a sus seguidores

El desahogo de Gissella Gallardo comenzó luego de que una de sus seguidoras le escribiera «me quiero separar», a lo que la chiquilla le respondió: «Hay que pensarlo bien porque es difícil, pero sí serás más feliz».

Tras esto, uno de sus seguidores le escribió que no dudaría en casarse con ella; pero ella de inmediato rechazó la idea de matrimonio. «Yo creo que no me volvería a casar, una para los vivos, dos para los…», afirmó.

Junto con esto, de acuerdo a lo que reportó La Cuarta, tras otra interacción con sus seguidores la periodista afirmó; «La verdad es que, por ahora, no quiero a nadie».

La separación con Mauricio Pinilla

Hay que recordar que el 6 de abril pasado, los faranduleros de Chile recibieron una noticia que no pudieron ignorar. Esto luego de que Mauricio Pinilla confirmara el término de su relación con Gissella Gallardo.

A pesar de que Gallardo tratara de desmentir los rumores de un supuesto «distanciamiento»; Pinilla fue quien confirmó el término de la relación a través de redes sociales. En esa línea, el ahora comunicador aseguró: «ante los rumores que circulan en los medios, quiero aclarar que; efectivamente, junto a Gissella hemos decidido separar nuestros caminos».