¡Esto no para! Cuentan nuevos problemas de Tonka Tomicic y sus vecinos

Hace solo unos días te contamos que Tonka Tomicic no se llevaría para nada bien con sus vecinos. Esto luego de que en un live, Cecilia Gutiérrez contara la conversación que mantuvo con una mujer que vivía en el mismo condominio exclusivo de la animadora.

Resulta que la señora aseguró que «todos los vecinos estamos aburridísimos, porque ella, en su búsqueda de privacidad, se le ocurrió plantar unos árboles gigantes. Resulta que nos tapó la vista, la ventana a todos los vecinos. Nosotros no vemos nada, ella quedó super cubierta».

Pero esto no es todo, ya que Cecilia Gutiérrez afirmó que los problemas incluso serían con Parived, el esposo de Tonka Tomicic. «Nosotros no nos acercamos a su casa porque su marido es como brujo, nosotros le tenemos miedo así que no nos acercamos a ese hombre» le dijo la vecina.

Siguen los problemas con Tonka Tomicic

Y al parecer la cosa no se quedó ahí, ya que en su programa semanal, la periodista reveló que se volvió a contactar con la mujer para conocer más detalles y esta se habría ido de tarro con todas las molestias que provocaría la jurado de Starstruck.

«Hablé con ella en la semana para saber qué era lo que había pasado y me decía que efectivamente estaban aburridos no solo por el tema de los árboles que plantó ella, sino que también por los inciensos» comenzó su relato.

De acuerdo a lo que habría comentado la vecina «la Tonka prendé muchos inciensos, quedaba todo pasado y les cargaba el olor». Sumado a que «además, ponía unas banderitas tibetanas de adorno, pero a la semana parecen trapos viejos, entonces contaba que se veían horribles».

Por otro lado, Gutiérrez contó que Tomicic tiene un patio del que es dueña, pero no en su totalidad. Según su relato, es una figura un tanto extraña, ya que sería el patio del edificio, pero ella tendría la propiedad de un 80%.

«La vecina me decía que ella (Tonka) es dueña del 80% de ese patio, no de todo, y que, además, tiene filtraciones en la piscina, que tiene la embarrada».

Cerrando el tema, la panelista de Zona de Estrellas aseguró que todos los vecinos habrían tenido algún tipo de problema con Parived. «Incluso vecinos del segundo piso se habían ido muchos porque estaban aburridos y no podían convivir con ella» terminó.