Daddy Yankee en Chile: Agota entradas en una hora

Este jueves salieron a la venta oficialmente las entradas para el concierto de despedida de Daddy Yankee; luego de la problemática preventa que debió ser suspendida por las fallas de la aplicación que no permitió a nadie comprar sus tickets.

A las 10:00 en punto se dio el vamos a la fila virtual, que en cosa de minutos ya acumulaba casi un millón de personas esperando conseguir una entrada para ver por última vez en vivo al Big Boss.

Y casi una hora después, en la fila virtual de PuntoTicket se anunció con un mensaje que ya se habían agotado completamente. «SOLD OUT Fans! Recuerden seguir en Instagram a @bizarrolivecl para enterarse de nuevos anuncios sobre Daddy Yankee en Chile» dando un poco de esperanza al público.

La despedida de Daddy Yankee

Hay que recordar que en marzo pasado, Daddy Yankee hizo el gran anuncio que tras 30 años de carrera, decidía retirarse de la música, pero por lo grande. Ya que se mandó un nuevo disco, además de una gira mundial para despedirse de su público.

«En esta carrera, que ha sido sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes de lo que me han dado, lo que me han regalado. Este género la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas. Para convertir a este género en el más grande» señaló en un video.

Junto con esto, anunció su nuevo disco, al que calificó como «mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos (…) Les voy a dar todos los estilos que me han definido en un solo álbum. Legenddady es lucha, es fiesta, es guerra, romance».