Mon Laferte enternece con bella postal junto a su bebé

El 10 de febrero recién pasado Mon Laferte se convirtió en mamita por primera vez junto a su pareja Joel Orta. La cantante nacional recibió a su retoño tras un embarazo que compartió con todos sus seguidores, hablando abiertamente de la dulce espera.

Y desde la llegada del pequeño, la intérprete de ‘Amárrame’ no ha tenido problemas en publicar distintos registros con sus fanáticos sobre su nueva vida como madre. Por lo mismo que durante la jornada de este martes, sorprendió con una postal junto al pequeño.

«Entre cambios de pañal y dar pecho a mi bebé, intento hacerme el tiempo de ensayar para esta próxima gira 🤪 voy a volverme loca creo» comenzó escribiendo Mon Laferte para acompañar la linda fotito en la que aparece dando pecho a Joel Jr.

Siguiendo por esta línea agregó que: «Ah! Y olvidaba lo de no dormir y cuidar redes sociales y básicamente intentar hacer todo bien 😄 🤪🤪🤪 Ahora más que nunca toda mi admiración a las mamitas del mundo 🤪🤪🤪 Insisto, creo que voy a volverme más loca de lo que ya estaba 🤣».

Al poco tiempo, la artista nacional recibió cerca de 400 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en felicitarla por su maternidad y estar de acuerdo con ella.

«Nooo! Que me desmayesco, que hermoso»; «nada tiene que ser perfecto pero si con mucho amor!!!!»; «Que linda foto»; «una vida caoticamente hermosa»; «Lo estas haciendo bien Moncita. Te amamos»; «Que emoción me da verte con bebé Joel» y «la admiración a todo lo que haces» le escribieron a Mon Laferte.

Mon Laferte y sus primeros días como mamá

Hace un tiempo la cantante compartió en sus redes sociales cómo se ha sentido en sus primeros días como mamá y los grandes cambios que había tenido.

«No se cómo le hacen algunas mamitas para verse arregladas 😳 el otro día no me había dado cuenta que andaba solo con un zapato y en sostenes 🤣 Con mi pareja lo estamos dando todo y aún así no tenemos tiempo 😩😂 esta etapa es hermosa, es muy demandante, pero definitivamente hermoso y soy la más feliz del planeta! SOY MAMÁ!!!!».