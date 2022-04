Lisandra Silva luce su guatita en destapada postal con transparencia

Meses atrás, Lisandra Silva anunció que estaba esperando a su segunda retoña junto a Raúl Peralta; y desde ese día que la cubana ha estado vuelta loca compartiendo todo tipo de detalles sobre lo que ha sido esta nueva espera y cómo se ha diferenciado con su primer embarazo.

Por lo mismo que quedando cada vez menos para recibir a la pequeña Leiah, es que la chiquilla publicó una bella postal en la que se luce con un conjunto transparente, donde deja al descubierto su guatita; el que acompañó con un sentido mensaje sobre la maternidad.

El mensaje de Lisandra Silva

«El milagro de la vida. Esperando a mi gran tesoro» comenzó escribiendo Lisandra Silva, para comenzar con la reflexión en la que recuerda cómo ha sido este embarazo que ya está en la etapa final y donde pronto tendrá en sus brazos a su retoña.

«Mi segundo embarazo ha sido uno de los retos más grandes que he tenido que afrontar en mi vida tanto física como emocionalmente. Me ha tocado vivir un embarazo intenso y finalmente quedan días para conocerte!», agregó la ex chica reality, quien espera dar a luz dentro de las primeras dos semanas de mayo.

Para cerrar, Lisandra Silva aseguró que «No puedo creer que Dios me ha regalado el privilegio de ser mamá de dos seres maravillosos».

En cosa de minutos, su publicación recibió más de 84 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus seguidores, quienes le dedicaron puros mensajes cariñosos, asegurando que cuando llegue la pequeña estará más que chocha con ella.

«Hermosa!! Todo saldrá bien!»; «Espero que tu bebe llegue sanita a este mundo»; «Esta vez tienes la pancita más grande. Definitivamente es una hermosa nena»; «bella lis, tu bebé será muy feliz»; «Bella bella❤️… vamos que queda poco» y «Que hermosa! Una hija es el regalo más maravilloso» es parte de lo que le escribieron.