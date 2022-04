Faloon Larraguibel responde con todo a pregunta de seguidor: «¿Estás con el papá de tus hijas?»

Más de 841 mil seguidores tiene Faloon Larraguibel en su cuenta de Instagram, donde cada cierto tiempo hace las típicas sesiones de preguntas y respuestas; donde contesta a todas las dudas que le envía su público sobre su vida personal y laboral.

Es en este contexto que una persona no tuvo filtro y partió a consultarle sobre la situación actual que mantiene con su esposo Jean Paul Pineda. Más en específico preguntó si acaso seguía en una relación con el futbolista nacional.

De acuerdo a lo consignado por La Cuarta, la inquietud que le llegó a Faloon Larraguibel era si «¿Estás con el papá de tus hijas o estás soltera? Espero no molestar con mi pregunta».

En ese momento la ex chica Yingo no dudó en asegurar que «Mi estado civil es casada para todos aquellos que preguntan. Se repite mucho esa pregunta… Mi estado civil es casada» esto a raíz de que en varias oportunidades se ha especulado sobre un posible quiebre entre la pareja.

Faloon Larraguibel deja Aquí se Baila

Hay que recordar que durante las últimas horas, la animadora también ha estado en el centro de la noticia, luego de que resultara eliminada de Aquí se Baila; pero no por la calidad de su presentación, sino que sencillamente porque su bailarín no llegó y no pudo bailar.

«No sé dónde está ahora, no está aquí en el canal. Uno tiene problemas en las coreografías, pero esas cosas no pueden afectar el baile» comenzó relatando Faloon, quien afirmó que habían tenido un inconveniente en medio del ensayo general del programa.

Tras esto, mostraron un registro del ensayo, donde se le podía sin ánimo, lo que habría molestado a su compañero. «(Son) cosas que pasan, pero no sé cómo explicarlo, esas cosas que pasan tienen que quedarse detrás de bambalinas, tú tienes que salir en televisión con la cara llena de risa, y aquí estoy, cumpliendo con mi trabajo» señaló.