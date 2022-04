Compañero de guardia asesinado en balacera rompe el silencio: «Se veía venir»

La mañana de este lunes se dio a conocer la tragedia que ocurrió en el Mall Florida Center; esto debido a que un guardia falleciera en medio de una balacera, la cual ocurrió durante el intento de robo de un camión de valores Brinks, el que de dirigía a un local de Servipag.

De acuerdo a las primerras informaciones, se identificó a la víctima fatal como Osvaldo Aceituno de 56 años; ex Carabinero que dejó la institución en 2016 y que hasta el momento de su fallecimiento se desempeñaba como guardia de la empresa Brinks, según consigna T13.

El fiscal a cargo del caso, Felipe Rojas; señaló que atacaron a los guardias «con disparos de distinto armamento, con distinto calibre, sustrayendo el dinero y huyendo aparentemente en tres vehículos. Los antecedentes dicen relación que se habrían encontrado dos de los vehículos que fueron abandonados en comunas aledañas».

Siguiendo por esta línea, se refirió al tipo de armas que usaron los delincuentes; indicando que se trataría de «tres tipos de armas que habrían sido utilizadas por los sujetos y esto se determina por las vainillas que se encontraron en el estacionamiento. Dos armas cortas y un armamento largo que sería armamento prohibido, armamento de guerra».

Un colega del guardia asesinado rompe el silencio

A poco tiempo de conocerse el asesinato del guardia, desde Tu Día, conversaron con uno de sus colegas; quien notablemente afectado comenzó señalando que «Era padre de familia, vivía en Puente Alto, de 40 años más o menos».

Tras esto el hombre comentó que «Como compañeros estamos muy tristes por lo que está pasando. Este colega era muy buena persona, no puedo decir nada de él».

Junto con esto, el colega del guardia aprovechó de descargarse sobre los problemas de seguridad que se enfrentan día a día. «Carabineros no nos permite ocupar otro tipo de armamento que no sea revolver. Lo único que tenemos es un revolver y un chaleco, no tenemos nada más para cubrirnos».

«Nosotros siempre hacemos los reclamos a la empresa, al sindicato. Hoy en día en las calles andan con armamento de guerra. Uno no hace esto porque sea entretenido, alguien tiene que hacerlo». Finalmente confesó que «yo recién paré de llorar porque es muy fuerte lo que está pasando. Se veía venir; no nos prestan apoyo».