Belén Mora cuenta incómodo momento con Nicolás López: «Me agarró una t…»

La tarde de este martes se entregó el veredicto por el juicio en contra de Nicolás López, quien fue declarado culpable por dos delitos de abuso sexual consumado. Es en este contexto que de a poco se han ido conociendo más detalles de las acusaciones en su contra.

Y en medio de toda la polémica, es que Belén Mora decidió revelar un incómodo momento que protagonizó con el director caído en desgracia. En el programa de Bernardita Ruffinelli, la comediante relató lo que le ocurrió hace más de 12 años.

«¿Tú tuviste atados con López también? todos hemos tenido atados con él h…, qué hue… desagradable» comenzó señalando la comunicadora; a lo que Belenaza confirmó e indicó que «yo tuve un atado con López hace 12 años por lo menos, cuando ganaba 150 lucas mensuales».

Siguiendo por esta línea, Belén Mora indicó que «mi situación no fue acoso como laboral ni sexual como las otras chicas, pero sí en un carrete le ofrecí si quería tomar algo y me dijo ‘sí, tráeme una piscola’, y me agarró una tet…».

«Después cuando tuve Twitter y él tenía Twitter, le puse ‘Hola, ¿te acordai cuando me agarraste una tet…?’. Y me respondió como ‘era de cariño’, algo así» continuó.

Eso sí, Belén Mora fue clara en afirmar que «no trabajé con él nunca» y que luego de encararlo en varias ocasiones, finalmente dejó el hecho atrás.

Los mensajes de Nicolás López

Sin duda que el caso de Nicolás López ha marcado la contingencia en los últimos días y recientemente se dieron a conocer una serie de mensajes de WhatsApp que fueron borrados por el cineasta y recuperados por un equipo de la PDI.

En uno de estos, López se refiere a sí mismo en fuertes términos sexuales. «(…) cada vez soy mejor partido. Soltero, sin hijos, director, perrito. Dueño de un imperio. Hago películas para mujeres. Me gusta travestirme y tener sexo con animales, pero solo con consentimiento de los animales».