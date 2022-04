Antonella Ríos denuncia que vivió incómodo momento en conocida tienda

En varias oportunidades te hemos contado que Antonella Ríos es más que activa en su cuenta de Instagram; ya que la chiquilla tiene más de 1.2 millones de seguidores a los que encanta con osadas fotitos y relatos de su vida diaria.

Pero en esta oportunidad dejó de lado la sensualidad y contó a través de sus historias una situación más que incómoda que vivió recientemente, luego de que fuera a una conocida tienda de ropa capitalina a cambiar una prenda que no le quedó.

«Hoy fui a cambiar una chaqueta a Zara (como no puedes probarte uno se equivoca). Cuando tuve que dar mis datos personales, me tomé la mascarilla hacia adelante (no me la saqué) para poder respirar. Me cuesta hablar y me canso respirando con mascarilla (me imagino como todos)» comenzó relatando Antonella Ríos.

Siguiendo por esta línea, la actriz nacional acusó que el vendedor que la estaba atendiendo le hizo vivir un mal momento por el gesto que hizo con la mascarilla. «El cajero me increpa y me dice ‘ponte unas más sueltita pero acá no puede usarla así».

Tras esto, Antonella Ríos afirmó que: «Yo estaba a un metro de él, así» acompañando con una postal en la que muestra como tenía puesta la mascarilla al momento en el que ocurrió la discusión.

«Me ahogaba porque tengo dificultad para poder respirar. No quería provocar ninguna situación tensa. El muy desagradable me hizo sentir impotente» continuó la actriz y cerró con una pequeña reflexión. «¿En qué nos estamos transformando?, ¿en pequeños fiscalizadores y humilladores de otros?».

Antonella Ríos pinchó con un político

En un episodio de ‘Me Late Prime’, Antonella Ríos habló de un coqueteo con el ex ministro Rodrigo Delgado. Todo ocurrió 10 años atrás cuando era candidata a reina del Festival de Viña y coincidió con el político en un evento municipal.

«Yo me mandé mensajes de Facebook con él… ‘Hola, cómo estás’ y cosas así» comenzó relatando Antonella Ríos y agregó que «Nos conocimos cuando una vez yo fui a Estación Central a hacer unos eventos».

Posteriormente la chiquilla confesó que ella dio el primer paso y le mandó la solicitud de amistad en la red social. «Yo lo empecé a jotear, es que lo encontraba muy guapo», aseguró.

«No pasó de ahí, me dejó en visto… lo que quiero decir es que objetivamente es guapo», afirmó.