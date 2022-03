Julián Elfenbein revela el dolor que tuvo al separarse de Daniela Kirberg

Un nuevo episodio se realizó la noche de este domingo el programa de espacio de conversación que realiza el animador, Martín Cárcamo, De Tú a Tú; en esta ocasión en el segundo capítulo de la segunda temporada el invitado fue el conductor del famoso programa de «Pasapalabra» , Julián Elfenbein.

Es poco común que el comunicador entregue parte de su intimidad a los medios de comunicación y mucho más si se trata de su quiebre amoroso con Daniela Kirberg, quienes tuvieron 18 años de casados; sin embargo, junto a Martín el periodista quiso hablar sobre ese momento.

El lugar del encuentro se realizó en el departamento del rostro de Chilevisión en el que está residiendo luego de separarse de la periodista y según él para también pensar en las necesidades que deben tener sus tres retoños.

Una decisión difícil de tomar para Julián Elfenbein

«Desde el día uno necesitaba que fuera un hogar especial para ellos», expresó el comunicador mientras revelaba las diferentes obras de arte de sus pequeños.

Ante los rumores que salían a flote sobre el quiebre amoroso en dicha situación, la separación entre Julián y Daniela se confirmó a fines del 2019 y en De Tú a Tú el animador de «Podemos Hablar» reveló que «la separación fue dura, hasta hoy ha sido dura. Fueron 17, 18 años de matrimonio, la mayor parte maravillosos, con un par de crisis como todo el mundo«.

«Si bien no estábamos en el mejor momento de pareja ese último año y medio, no fue una decisión que yo hubiera querido tomar. Yo soy de la idea de que por los niños hay que luchar, pero no había otro camino en ese minuto«, complementó el periodista que aseguró que fue una decisión difícil.

De hecho, tal fue la dificultad que el comunicador en ese momento primero había decidido irse a un hotel «porque uno siempre se va con la esperanza de poder volver».