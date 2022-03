De Tú a Tú: Puma Rodríguez agradeció el apoyo que recibió de Don Francisco

Este domingo se estrenó una nueva temporada de «De Tú a Tú» por las pantallas de Canal 13 junto a su animador Martín Cárcamo; el programa que se caracteriza por un cómodo ambiente entre el entrevistador y sus invitados; normalmente suelen salir a luz diferentes vivencias de los protagonistas que nadie sabía y en esta ocasión el primer invitado fue el cantante venezolano, José Luis «Puma» Rodríguez.

Durante los diferentes temas de conversación; se vivió un emocional momento en que el artista, junto a su esposa, dieron a conocer las diferentes adversidades que le ha provocado su condición de salud; precisamente cuando sufrió una fibrosis pulmonar que provocó que el músico tuviera que recibir un doble trasplante de corazón.

Tras esto; el Puma Rodríguez comentó el apoyo que recibió de diversas personas del mundo del espectáculo o televisión y uno que fue recordado con bastante cariño fue Don Francisco.

«Yo perdí poco más de un año buscando alternativas en diferentes países, pero no habían. Hasta ahora no existen alternativas para tratar la fibrosis muscular, la única solución es un trasplante», partió José Luis hablando de su enfermedad que, en efecto, dicha condición de salud provocó que actualmente el Puma sea dependiente de un tanque de oxígeno, incluso tuvo que recibir 20 litros sólo para bañarse.

En dicha situación en la que se sentía débil y que necesitaba cotidianamente ayuda del personal médico, el venezolano que actualmente reside en Miami expresó que dicha necesidad lo terminó hasta sentirse «como un niño de dos años».

El agradecimiento del Puma Rodríguez a Don Francisco

Tras esas palabras, Martín Cárcamo quiso compartir con la pareja de matrimonio un registro, precisamente de Mario Kreutzberger, conocido en el mundo por Don Francisco que compartió su versión de lo que él pudo vivir sobre la situación de Rodríguez.

«Esta historia con José Luis Rodríguez es del momento en el que él está con muy malas condiciones físicas, le quedaba muy poco tiempo si es que conseguía el trasplante«, comentó el conductor del famoso programa «Sábado Gigante».

Tras varios minutos del video que expuso Martín para José Luis, el cantante recordó lo que significó para él Don Francisco «me traía palabras de aliento, me decía que tenía que hacer esto y esto, que ‘tú eres un caso único’. Antes de la operación también me visitaba, pero fue el que más me visitó. Vino Ricardo Montaner un par de veces, pero Mario a veces venía sin avisar, él tocaba, entraba y conversábamos».

«Mario, gracias, eres un hermano para mí. Ojalá yo lo sea para ti«, concluyó finalmente el artista con estas palabras de agradecimiento a Don Francisco.