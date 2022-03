Existen rumores de crisis amorosa entre Benjamín Vicuña y Eli Sulichin

En las últimas horas, el actor nacional, Benjamín Vicuña ha provocado la atención del mundo del espectáculo; luego que salieran a luz rumores de una crisis amorosa con su actual pareja y amiga de Pampita, Eli Sulichin. Al parecer desde el otro lado de la cordillera se dice que hay una tercera persona entre medio de la relación.

Hay que considerar que el amor entre Vicuña y Sulichin no lleva mucho tiempo, de hecho solo recién a principio de este mes, el actor hacía oficial su relación con la empresaria que se dedica al marketing digital; incluso el chileno quiso que su pareja conociera a su familia y visitaron nuestro país.

Según consigna el programa dedicado a la entretención y farándula, «Socios del espectáculo«; la periodista y panelista del espacio, Karina lavícoli indicó con toda certeza que la relación entre Benjamín y Sulichin existiría una tercera persona que provocaría una ruptura definitiva.

«Estoy en condiciones de adelantar que hay una tercera persona, una persona a la que queremos mucho, que no es Luciana Salazar«, aseguró la comunicadora, descartando las posibilidades de que esa persona se tratara de la modelo y cantante argentina.

«No es Luli. Estoy hablando de otra persona que está cercana a Benjamín Vicuña», complementó la periodista que no quiso entregar el nombre real de la persona que se está llevando la atención de los medios de farándula ¿Quién será?

La molestia de Benjamín Vicuña con los medios de comunicación

Hace unos días atrás se vinculó al actor nacional con la modelo Kika Silva y en situación, Benjamín Vicuña quiso salir a hablar con la prensa sobre esa supuesta infidelidad a su actual pareja, Eli Sulichin.

«Si tengo que salir a aclarar todo… Kika es amiga. Soy amigo de su pareja. La conozco hace 20 mil años. Coincidimos en un evento», expresó el actor.

Asimismo habló directamente a los periodistas y les entregó el siguiente recado: «Yo a ustedes los dejo trabajar. Tengo la mejor onda. Les deseo que tengan laburo y éxito. Sé que también entre ustedes, a veces, corre sangre, pero a mí no me queda una gota más de sangre. Así que déjenme tranquilo. Déjenme trabajar, poder recomponer, que me ha costado bastante la vida».