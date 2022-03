Benjamín Vicuña se enoja con la prensa por rumores de su infidelidad con Eli Sulichin

Para mucho es reconocido por ser uno de los mejores actores nacionales que están actualmente en el estrellato en el mundo del cine de forma internacional como nacional por los famosos personajes que ha protagonizado el actor, el último de ellos fue la historia dramática y de ciencia ficción, «Demente»; pero para otra gente, Benjamín Vicuña es reconocido en el mundo del espectáculo por las polémicas amorosas que ha tenido con China Suárez y Pampita.

En esta ocasión, hace unos días el actor se le sumó otro rumor amoroso que puede acomplejar su actual relación con Eli Sulichin, quien se dedica al mundo del marketing digital y es amiga íntima de Pampita; la noticia salió de nuestro país y llegó hasta el suelo trasandino.

Es por esto que el actor chileno conversó con la prensa de Argentina y fiel a su estilo aunque se evidenciaba su malestar, con toda la seriedad miró hacia la cámara y expresó que esa noticia que lo relacionaba con la modelo chilena; Kika Silva, era falsa.

Las palabras de Benjamín Vicuña sobre sus supuesta infidelidad

«La información llegó de Chile, como la versión del romance con una tal Kika. ¿Lo desmentís?», así partió hablando el periodista de argentino y sobre la misma Vicuña le respondió diciendo que «si tengo que salir a aclarar todo… Kika es amiga. Soy amigo de su pareja. La conozco hace 20 mil años. Coincidimos en un evento«.

«Pero ya está, me tienen medio de punto, chicos. Yo creo que ya está, que ya fue. Déjenme trabajar tranquilo«, complementó en su versión Benjamín que se encuentra desarrollando una película con Jorge Zabaleta.

«Yo a ustedes los dejo trabajar. Tengo la mejor onda. Les deseo que tengan laburo y éxito. Sé que también entre ustedes, a veces, corre sangre, pero a mí no me queda una gota más de sangre. Así que déjenme tranquilo. Déjenme trabajar, poder recomponer, que me ha costado bastante la vida«, concluyó el actor.