Talento Rojo: Hija de Ruperto la rompe en el programa de talentos de TVN

Cristián Henríquez es famoso por tener el «Circo de Ruperto» en donde desempeña sus grandes personajes; como el que lleva el propio nombre, Rupertina o otros desempeños actorales que además de mostrar todo su desestresa circense se ha ganado el cariño de la gente y la fama por su participación en el ex espacio de humor, Morandé Con Compañía.

Ahora también la fama se suma a una integrante de su familia, puesto que, Antonella Henríquez, que tiene 18 años se presentó en el programa de competencias, Talento Rojo, realizado por las pantallas del canal estatal.

Antes de iniciar su presentación en Talento Rojo, Antonella se tomó unas palabras diciendo que le gustaría «estudiar teatro, me gusta el drama y la tragedia, pero soy hija de un gran comediante, así que las risas no faltan», haciendo referencia a su relación con Cristián Henríquez.

La increíble actuación de Antonella Henríquez

Asimismo, quiso sumar en el programa que se realiza en TVN, que siente una gran admiración hacia su padre; sin embargo, Antonella dijo que quería hacer una carrera profesional con sus propios méritos y sacrificios, sin que el apellido influya en su camino.

«Este día vengo como Antonella Henríquez, no como ‘la hija de…‘», concluyó en su versión la concursante de Talento Rojo.

Luego de dichas declaraciones, la presentación estuvo ambientada con la canción de Queen The Show Must Go On en la que Antonella Henríquez presentó para desarrollar su increíble actuación circense; en efecto, las palabras del jurado lo confirmaron.

«¡Tienes un talentazo!», expresó la modelo y actriz venezolana, Catherine Fulop; por su parte la cantante nacional, Nicole, dijo que simplemente fue mágico y en definitiva, Luis Jara confirmó que Antonella Henríquez seguiría en la competencia.

Tener en consideración que el programa de talentos hizo noticia hace poco luego de que la producción de Talento Rojo confirmará que se cancelarían las audiciones del pasado jueves 10 y viernes 11 de marzo.