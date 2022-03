Amigo de joven linchado rompe el silencio: «Siempre lo voy a extrañar»

La semana pasada el caso que impactó a nuestro país fue el protagonizado por Matías Villarino, joven de 21 años que fue asesinado por un grupo de vecinos en La Florida; quienes lo confundieron con un ladrón y terminaron dándole muerte en una detención ciudadana.

Hay que recordar que la víctima estaba en una plaza con un amigo cuando sufrieron un intento de robo; por lo que ambos salieron corriendo en direcciones distintas y el fallecido terminó escondiéndose en el antejardín de una mujer.

Es a raíz de esto que Fabio, el amigo que de encontraba con Villarino previo a su muerte, entregó unas impactantes declaraciones de lo que fueron los últimos minutos junto a él y qué le dijeron los vecinos.

«Me va a faltar esa sonrisa de él, esa mirada. Decidí dar esta entrevista por apoyo al Matías, porque se haga justicia y aportar mi grano a la sociedad para que no se vuelva a repetir esto» comenzó relatando el joven en ‘Tu Día’.

El día del linchamiento

Siguiendo por esta línea, el amigo del fallecido agregó que «fue todo bien rápido, nosotros andábamos con un parlante de música, caminando, compartiendo, quizás eso les llamó la atención (a los delincuentes)».

«Cuando nos dicen ‘entreguen todo’, hacen un gesto con la mano. Empezamos a correr (…) Eran tres asaltantes, llegaron en un auto con vidrios polarizados»; y agregó «nos escondimos detrás de unos matorrales, escuchamos un sonido del auto y arrancamos nuevamente. No sabíamos si nos querían cogotear, secuestrar o alguna otra cosa».

«Crucé y Matías cruzó hacia otro lado. Miro para atrás, para verificar si venía Matías, pero él sigue corriendo» recordó Fabio y mencionó que «no lo escuché más, no volví hasta que escuché un frenazo y me empecé a dirigir hasta el mismo lugar que nos separamos».

Junto con lo que confesó: «Cuando nos miramos por última vez, siento que la mirada fue única».

La reacción de los vecinos

Tras esto, Fabio relató que llegó hasta el pasaje donde se concretó el homicidio, relatando que «al llegar habían 12 personas, de ahí para arriba. Al llegar, veo a Matías tirado, sin polera. Al principio no lo reconocí».

«Se me viene todo encima de una, como que no supe lo que pasó en ese momento. Traté de tocarlo y cuando me miran (los vecinos) me dicen ‘no, si ya está muerto el loco’. Ahí me dicen ‘quién eres tú, flaco’ (…) Abrí mi mochila, les dije ‘miren, andaba con un equipo’, les muestre mi fuente de comida y ropa».

Finalmente Fabio afirmó que «si yo lo tuviera aquí ahora lo más que le pediría es que me perdone, que me acompañe siempre y que siempre lo voy a extrañar».