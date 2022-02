Raúl Peralta enternece con fotito del avanzado embarazo de Lisandra Silva

Como te hemos contado en el último tiempo, sin duda que Raúl Peralta y Lisandra Silva están más que chochos con el segundo embarazo de la chiquilla; ya que en cualquier momento llegará la pequeña Leiah a acompañar a su hermano mayor.

Es por lo mismo que desde el anuncio los tortolitos se han dedicado a actualizar a sus seguidores sobre el estado de la dulce espera. Mientras que la cubana ha contado muchas experiencias y ha dado consejos a sus seguidoras. Ahora, el bailarín presumió la pancita de su mujer a pocos meses del parto.

Al ritmo de la canción ‘You and I (Nobody in the World)’ de John Legend, Raúl Peralta mostró orgulloso la pancita de su amorcito. Y es que quedan pocos meses para mayo (mes del parto) y la pancita de Lisandra Silva lo sabe.

Lisandra Silva y su embarazo

Pero esto no es todo, ya que durante la tarde del miércoles, la propia Lisandra Silva abrió la casilla de preguntas de su Instagram y contestó consultas relacionadas a su embarazo. Y además, entregó datos y consejos a sus seguidoras igual que siempre.

«Ando perdida de las redes porque he estado un poco delicada con el embarazo. ¡Pero me siento mejor!», expresó la cubana como respuesta a una de las preguntas.

Aquella contestación preocupó a un seguidor o seguidora, y la influencer se refirió de forma extensa al estado actual de su embarazo.

«He tenido muchas contracciones, latigazos, dolores, y otras cosas tipicas del embarazo. He estado en reposo casi absoluto y descansando mucho. ¡Nada peligroso o de riesgo», añadió Lisandra Silva asegurando que Leiah se encuentra muy bien y que ha hecho menos ejercicio físico por precaución.

La ex chica reality también fue consultada por la fecha de su matrimonio con Raúl Peralta, que tenía como fecha tentativa este mes de febrero. Allí respondió que prefirió cambiar la fecha, porque ese gran evento durante el embarazo le generaría mucho estrés y sería un error.

«La preparación del matrimonio es agotadora, y por mi salud y la de Leiah es mejor esperar y estar en condiciones. Así estaré regia, podré tomar y comer de todo, y sobre todo irnos de honey moon (luna de miel)», explicó.