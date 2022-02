Paty Maldonado sin filtro contra Mauricio Israel por ir a funeral de esposa de Caszely

La jornada del miércoles, la familia de Carlos Caszely finalmente le dio la despedida a María de los Ángeles Guerra, esposa del ex futbolista y quien falleció producto de una larga lucha contra el cáncer. Obviamente que muchas figuras del deporte se hicieron presentes, pero una llamó particularmente la atención.

Resulta que Mauricio Israel apareció en el camposanto, tras su regreso a Chile para hacerse cargo de un nuevo programa deportivo. Es en este contexto que el periodista conversó con la prensa para referirse a la situación del ídolo de La Roja.

«Es difícil estar en la mente de una persona, en su corazón, y ver qué significará lo que viene adelante: el estar solo -dijo al matinal Mucho Gusto, de Mega-. Es difícil acostumbrarse. Yo veo a la familia de él y cuesta entender cómo uno se acostumbra a esto, a la pérdida».

Siguiendo por esta línea, Mauricio Israel agregó: «No logro imaginar cómo va a ser esto para Carlos. Uno sabe que debe despedirse en algún momento de tus papás, pero cuando tú tienes una compañera de vida, y has estado toda una vida con ella… no logro imaginarlo, no tengo una respuesta».

La crítica de Paty Maldonado

La participación del polémico periodista deportivo no dejó indiferente a nadie; especialmente a Patricia Maldonado, quién por medio de su programa de Youtube, Las Indomables. Se refirió al tema junto a Catalina Pulido.

«Hoy en la mañana aparece siendo vocero de la familia Mauricio Israel, me quedé sorprendida porque todos sabemos cómo salió de Chile. ¿No había nadie más en la familia que hablara?», señaló.

Paty Maldonado siguió: «No era el momento de entrevistarlo ni de hacerle ninguna pregunta a Mauricio Israel, él nunca debió hablar a nombre de la familia. Él tiene que ganarse el espacio de a poco».

Y luego repasó al periodista. «No debieron aprovecharse, ni Canal 13 ni Mauricio Israel del dolor y de la pena profunda que debe tener esa familia. No tengo nada contra Mauricio Israel pero creo que lo de hoy día rayó de los límites, el morbo… Vergonzoso, me deja un sabor muy desagradable».