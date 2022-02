Mane Swett confesó que no sabe si volverá a actuar

Un nuevo episodio protagonizaron Francisco Saavedra, Pedro Ruminot y Jorge Zabaleta en el espacio de conversación «Socios de la Parrilla«; en esta ocasión estuvieron como invitadas Mane Swett y Belén Soto.

Con esto los personajes principales de la aclamada teleserie de esos tiempos, «Papi Ricky« se volvieron a reencontrar luego de 15 años de la emisión del historia ficticia que se desarrolló en Canal 13.

Luego de que hayan pasado tantos años, hubo espacio para hablar de los recuerdos y ambientar el estudio con la nostalgia de los tres actores; María Elena Sweet primero habló de su desempeño y experiencia de formar parte del programa de competencias ¿Quién es la máscara? de Chilevisión.

Los argumentos de Mane Swett para dejar la actuación

«Estoy feliz con mi nuevo trabajo… y no sé si quiero volver a actuar«, confesó la actriz a lo que sumó diciendo que «yo hago televisión, pero no soy parte de la televisión».

Jorge Zabaleta no se quedó en silencio sobre la sorpresiva afirmación de Mane y le consultó el por qué no quiere seguir actuando a lo que ella respondió señalando que «es que la actuación, como yo la vivo, es demasiado dolorosa«.

Esto se refiere que cuando la actriz toma un papel de cualquier personaje, ella vive de la misma forma que las situaciones que conlleva ese personaje por lo que mencionó que «yo de verdad sufro«.

Con esto, Zabaleta recordó un momento que vivieron juntos en la teleserie «La Familia de al Lado» del año 2010 en TVN; la cosa es que el personaje de Mane sufría violencia intrafamiliar y le solicitaba a Jorge que le pegara de verdad a lo que el actor se negó.

«La Mane me decía ‘¡Pégame!’ y yo le decía ‘¿cómo te voy a pegar?’ (…) ¡Está loca! Y yo le decía ‘Mane, no te voy a pegar«, comentó el actor nacional y la actriz respondió que «yo me compro la película en serio».