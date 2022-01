‘Socios de la Parrilla’ tendrá como primera invitada a Cecilia Bolocco El estreno de 'Socios de la Parrilla' se viene con todo, ya que la primera invitada será ni más ni menos que nuestra Miss Universo.

La noche de este domingo 9 de enero, después de ‘Tele13 central’, Canal 13 pondrá en sus pantallas una nueva versión del programa que se tomó las redes sociales en pandemia. Es que Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot saltarán a la pantalla abierta y estrenarán ‘Socios de la parrilla’.

El espacio será una entretenida junta entre amigos, bajo la cocina del chef Rodrigo Barañao, en donde se dará una amena conversación que llevará a los invitados a emocionantes momentos y también a grandes carcajadas. Todo ello junto con inéditas confesiones, juegos y muchas sorpresas más.

Y para el capítulo debut, la gran invitada será Cecilia Bolocco, quien revelará aspectos desconocidos de su vida y de su carrera, además de entrar en las diferentes dinámicas del trío de animadores que harán de las noches de verano algo distinto, chispeante y refrescante.

“Yo lo pasé impresionante bien en el programa, son un grupo tan cálido y amoroso que es lo mismo que estar en un asado de amigos, y esa es la gracia del programa, compartir con ellos desde las emociones, la naturalidad y las ganas de pasarlo bien entre amigos”, señala la ex Miss Universo.

A lo anterior, la ex animadora de espacios como “Viva el lunes”, “La noche de Cecilia” y “Fama” agrega que ser parte de “Socios de la parrilla”; “fue preciosa experiencia, me reí mucho y desde ya le deseo mucho éxito al programa”.

La apuesta de tres amigos

“Ya lo hemos pasado bastante mal en los últimos años, así que necesitamos relajarnos y la invitación con este programa es justamente a eso, a ver y entretenerse con un grupo de amigos que comparte en la mejor de las ondas y en una conversación distendida y en donde todo puede pasar”, dijo Pancho Saavedra.

Jorge Zabaleta expresó: “Este programa mantendrá la línea de lo que la gente ya conoce de nosotros, en donde nos relajamos y conversamos con distintas personas que confían en nosotros y nos cuentan todo tipo de vivencias, recuerdos, anécdotas y cosas varias”.

En tanto, el tercer animador, Pedro Ruminot también entregó un adelanto. “No sé dónde va a terminar esto, sólo creciendo, y por eso me parece algo muy bonito y me gusta ser parte de esto, porque ha sido muy natural el crecimiento, no hemos forzado nada”, añadió.

Según adelantó Canal 13, algunos de los invitados que tendrá el programa serán Cecilia Bolocco, Luis Jara y José Miguel Viñuela; entre muchos más.