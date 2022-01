¡Se pasó! Hardcorito lucha para que la salud mental forme parte de la nueva Constitución Por estos días el ex chico Yingo se encuentra en medio de una importante cruzada para que la salud mental cobre importancia.

Recientemente la Convención Constitucional hizo un llamado a que los propios ciudadanos postulen sus propias iniciativas para que puedan ser discutidas, con el fin de que se incluyan en la redacción de la Carta Magna. Es en este contexto que Hardcorito está apelando a que se le de importancia a la salud mental.

La cosa es que el ex chico Yingo busca con su petición que los constituyentes consideren en la nueva Constitución una salud mental digna, gratuita y de calidad.

Eso sí, su iniciativa no es fácil, esta debe contar con al menos 15 mil firmas como respaldo, y tienen hasta el 1 de febrero del presente año para recolectar los apoyos necesarios. Por esta razón es que Cristián Jara se la está jugando con todo en redes sociales para alcanzar lo necesario para que esta sea incluida.

«Ahora es el momento que muchos esperamos, ver que la salud mental sea reconocida y no los avergonzarnos más» indica en uno de los registros Hardcorito, quien durante el año pasado hizo público su diagnóstico de Trastorno de Ansiedad Generalizada -TAG-.

La experiencia de Hardcorito

“Como paciente con patologías de salud mental, dije que no me tengo que quedar sólo en eso. Lo que más necesito es que se visualice lo que está sucediendo como tema país”, reveló en charla con La Cuarta Hardcorito, quien hace un tiempo creó la Fundación Salud Emocional para darle una mano a todos los que atraviesan por procesos similares a los suyos.

Además, reveló que desde que contó que tenía este tipo de patologías, fueron muchas las personas que lo contactaron.

“Se me acercó mucha gente. Me hablaron que mantenga la lucha y todo. Hay gente que ayuda, pero no hay una organización grande”, comentó sobre su motivación para llevar a cabo esta iniciativa y reunir el apoyo, cuestión que ha sido más difícil de lo que pensaba.

“Llevamos 1500 firmas y me queda medio mes. Voy a salir a la calle ahora. Voy a mandar a hacer flayer. Tendré que ir a terreno a capturar gente, con celular en mano. Que se enteren. Me veo un poco desesperado sabiendo que podemos perder esta posibilidad. Me frustra un poco esa idea», expresó el ex Yingo.

«Chile ya está haciendo historia por lo que está pasando, imagínate hacer algo en el área de salud mental, que yo creo afecta a más del 85 por ciento de los chilenos, que ahora están empatizando mucho más con el tema de la salud mental. Por el tema de la pandemia, se han visto miles de casos que han aflorado por los encierros. Muchos han empezado a reconocer que en ellos hay patologías que no sabían. No es un tema menor para dejarlo pasar”, complementó.