«No siente empatía»: Cuñada de Pamela Díaz habla sobre «La Fiera» Dominique Cretton se refirió a por qué la figura de TV no ha compartido información sobre las mascotas perdidas de la familia de Jean Philippe.

La hermana del popular animador de televisión y cantante Jean Phillippe Cretton, Dominique, está desesperada. Todo luego de que se le perdieran sus mascotas Danke y Thiare; lo que ha provocado que comparta historias en sus redes sociales para encontrarlas.

Sin embargo, la hermana del conductor dedicó algunas palabras a su cuñada Pamela Díaz. Todo porque «La Fiera» no se ha sumado a la cadena de fotos y publicaciones que busca encontrar a los animales.

Según reportó Publimetro, los comentarios habrían llegado luego de que los seguidores de Dominique le preguntaran por qué Díaz no estaba compartiendo la información. “Mi hermano ya hizo lo suyo, por amor a mis viejitos. Pero Pamela no es animalista, no siente empatía y no comparte sufrimiento y es válido”, escribió Dominique a través de su Instagram.

“Todos preguntan por la no difusión de Pamela Díaz. A quien nace bondad lo hace y punto. Dejen de decir que ella publique porque no lo hará. En estos temas hay empatía, sincronía, amor y ayuda”, agregó.

Pamela Díaz y Cretton no quieren casarse

No cabe duda que desde que anunciaron su relación hace ya más de un año que Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton se robaron todas las miradas del público; por lo que los tortolitos comenzaron a vivir su amor libremente y mostrándose en redes sociales con románticos registros.

Y recientemente la Fiera estuvo invitada a ‘Los 5 Mandamientos’, donde en conversación con Martín Cárcamo dio varios detalles de cómo va su relación con el animador de CHV.