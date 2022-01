Hijo de Pinilla y Gisella Gallardo está complicado de salud por Covid-19

Hace unos días atrás el ex futbolista y delantero de la Selección Chilena, Mauricio Pinilla, comentó su situación al tener Covid-19; en la que pasó tres o cuatro días en mal estado pero el «Mini Pini» la pasó peor.

La situación preocupó a los fanáticos del ahora conductor del canal estatal, puesto que, la madre de Mini Pini también confirmó la grave situación en la que vive su hijo.

Gisella Gallardo, ex pareja de Mauricio Pinilla, publicó a través de su cuenta de Instagram, imágenes de la situación en que está su retoño; en la que se puede presenciar como el pequeño se encontraba en tratamiento en una red de salud.

«Maldito Covid», había descrito la ex esposa de Pinilla, luego de que su hijo fuera dado de alta; sin embargo, el pequeño está recibiendo oxígeno por las secuelas que le contrajo el virus.

Asimismo, Pinilla entregó a sus fans una imagen junto a su hijo, en la situación que están y entregó en la descripción del post un mensaje y llamado a seguir cuidándose de esta pandemia. «Aquí muy modo COVID ! Cuídense amigos a mi me agarró muy fuerte 3-4 días . Y a Minipini @mauripinilla14 peor aún ! A cuidarse y vacunarse que esto no es un juego !!!!!! Abrazo a todos. Gracias a Dios vamos mejorando ! Muchísimas gracias por todos sus mensajes y buenas vibras», comentó el ex futbolista.

¿Cómo está la situación actual de Covid-19 en nuestro país?

Lamentablemente la situación actual sigue empeorando cada día, varias comunas han retrocedido de fase en el Plan Paso a Paso y el promedio de casos al día en la última semana sobrepasan los 10 mil casos nuevos.

En el último balance indicado con fecha del 25 de enero podemos ver que: Hubieron 14.291 casos nuevos; 67.018 casos activos; 8 fallecimientos de un total de 39.543 personas; 15,82% de positividad en el país y 307 camas críticas disponibles.