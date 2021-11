Yolanda Sultana se mandó una predicción de miedo: «Viene algo feo en el mundo» En medio de una transmisión en vivo, la tía Yoli dio a conocer que sus cartas le revelaron que se vendrían cosas complicadas próximamente.

Estamos llegando a fin de año, por lo que ya es tradición que comiencen a aparecer las predicciones para el que se viene. Es en este contexto que Yolanda Sultana, más conocida como la ‘Tía Yoli’ se atrevió a sacar las cartas para ver que ocurrirá este 2022.

Todo ocurrió durante una transmisión en vivo por Facebook, donde se dedicó a revisar las cartas y averiguar sobre lo que pasará en todo el mundo dentro del próximo tiempo; y al parecer la cosa no se vendría para nada bien.

«Me preocupa algo. ¿Por qué las naciones más grandes están comprando armas y haciendo armas de grandes niveles? ¿Qué saben los chinos que se están callados y no dicen nada?» comenzó señalando la tía Yoli en medio de su live.

Las predicciones de la Tía Yoli

Pero la cosa no se quedó ahí, sino que la mentalista sacó al baile incluso a los marcianos y el conocimiento sobre el tema del gigante asiático. «Dijeron ellos ‘junten alimentos’. El juntar ‘alimentos’ es una palabra muy grande. Se necesita que venga hambruna o algo más, pero a mí me late, en mis cartas, que el mar no ha sido descubierto. En el fondo del mar o en el fondo de los lagos, en grandes profundidades, realmente ahí están los ovnis».

Siguiendo por esta línea, Yolanda Sultana afirmó que en la NASA tendrían más que claritos que los seres de otros planetas estarían prontos a venir a visitarnos. «La NASA habla que en cualquier momento van a aparecer. Ellos saben mucho» continuó.

«Yo me temo que viene algo feo en el mundo entero, no lejano a dos años. O pregúntele a las potencias por qué están comprando tantas armas y haciendo armas que las van a ocupar con quién. El mundo se está preparando porque viene una guerra donde van a querer que nuestra Tierra sea de ellos» cerró su mensaje la Tía Yoli.